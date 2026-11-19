美中俄三方會晤今天將登場，中國國家主席習近平昨天先與俄羅斯總統普亭會面，學者認為，目前中俄關係明顯強於中美、美俄關係，但預估三方會晤不會形成「二對一」（中俄對美）的局面，否則三方會晤的戰略意義和價值就會大打折扣。

新加坡聯合早報報導，普亭（Vladimir Putin）18日凌晨飛抵深圳出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會，這是他在俄烏戰爭爆發近5年來首次參加APEC峰會，並在18日中午先與習近平會面，這是兩人今年第5次會面，也是今年第2度在中國會面。

新華社報導，習近平在會面時宣稱，中俄關係為變亂交織的世界「提供了更多穩定性和確定性」。俄羅斯衛星通訊社報導，普亭以「親愛的朋友」稱呼習近平，並指兩人今年舉行了多次「富有成果」的會談。

普亭18日在APEC工商領導人峰會開幕式上發表講話時還說，期待俄中美三方會晤能帶來「巨大潛在益處」。

聯合早報引述南京大學特聘教授、國際關係學院前院長朱鋒指出，從雙邊關係緊密程度、戰略安全角度而言，目前中俄關係明顯強於中美、俄美關係。而中俄元首18日會面，高機率先就三方會晤溝通協調立場，「三方元首會晤前，彼此的觀點相互要通個氣」。

上海華東師範大學俄羅斯研究中心副主任張昕則認為，中俄元首此次更像是一場例行性的雙邊會見，「可能不會在他們兩個直接見面的時候，完成最重要的（三方會晤）協調溝通工作」。

報導指出，學者均預測，三方會晤高機率不會出現「二對一」場面。張昕認為，「中國其實也沒有興趣過於強烈地塑造『二對一』的局面，尤其是在中國作為主辦方的時候」。

朱鋒則認為，根據屆時討論的議題，如果涉及到中俄關切的一些重要戰略核心利益，不排除出現「二對一」的狀況。不過他也表示，不認為三方會晤的結構完全是中俄對美的「二對一」，否則三方會晤的戰略意義和價值就會大打折扣。

朱鋒指出，三方元首峰會是個「創新的大國合作形式」，核心還是要展示彼此之間的戰略眼光，以及如何更真誠地推進合作。

張昕分析，目前中美俄在共同感興趣的議題排序上有明顯差別，預計三方會晤難在俄烏、美伊、核武器等具體議題達成明顯共識，但不排除能在穩定全球能源運輸、關鍵原材料供應、市場共同需求等方面「多少提出一些原則性的表達」。