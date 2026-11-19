亞太經合會（APEC）領袖峰會19日在中國深圳登場，中國大陸國家主席習近平發表開幕談話時，美國總統川普一度被拍到坐在座位上打瞌睡，與專注聆聽的俄羅斯總統普亭形成對比。川普隨後發表演說，大力宣揚美國經濟表現，聲稱過去3個月通膨率均低於2%，但這項說法與官方數據明顯不符。他也預告，美國即將與多個主要國家簽署貿易協議，並表態反對過度監管人工智慧（AI），強調不能讓法規扼殺產業發展。

習近平在會中致開幕詞，並闡述中國對亞太區域的願景時，現場鏡頭捕捉到川普一度閉眼打瞌睡。相較之下，普亭始終專注注視會議情況，加拿大總理卡尼與香港特首李家超則低頭做筆記。日本首相高市早苗在習近平演說期間，數度露出微笑。

川普在演說中強調美國經濟強勁，並宣稱政府在控制通膨方面取得重大進展。他說：「過去3個月，通膨降到了出乎意料的水準。許多其他國家都面臨這方面的困難，但我們過去3個月的通膨率都低於2%，這是很了不起的事。」

不過，彭博指出，川普的說法與美國官方數據存在明顯落差。美國聯準會偏好的通膨指標，9月個人消費支出（PCE）物價指數年增率達3.6%，10月消費者物價指數（CPI）年增率更達3.7%，均遠高於川普宣稱的2%以下。

談及貿易政策，川普預告：「我們有許多貿易協議，將在不久的將來與非常重要的國家簽署。」不過，川普政府過去一年半來多次宣稱即將達成貿易協議，實際簽署的成果卻不如預期。

即使部分協議已經達成，美國與貿易夥伴之間仍不時出現新的摩擦，原因之一是川普持續把貿易當成施壓工具，試圖藉此在移民與安全等其他議題上取得讓步。

川普並重申美國長期以來在亞太地區扮演的重要角色，表示：「美國數百年來一直是太平洋強權，我們將持續努力，促進這個地區的成長、穩定、主權、繁榮與和平。」

至於人工智慧，川普認為這項技術「幾乎完全是好的，但也存在一些負面因素，我們必須非常小心」，強調必須妥善管理相關風險。不過，他也反對以過度嚴格的規範限制AI產業，稱「我們不會允許這種事情發生。」

川普最後表示，期待接下來與習近平及普亭會面，但沒有進一步透露三方會談的具體內容。