本屆APEC會議是大陸深圳建市近半世紀以來最矚目的外交盛事，亞太多個經濟體領導人昨抵達後，隨即到深圳市內各處「打卡」，其中澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）現身羅湖的萬象城超市，考察澳洲龍蝦在陸銷售情形；智利總統卡斯特（Jose Antonio Kast）則現身深圳街頭水果店。

另外，俄羅斯總統普亭昨天為大會致詞時，也稱讚深圳具備「舒適的城市環境和創新的生產基地」，是「最現代化、最具活力的大都市之一」。

據港媒星島日報，許多參加APEC的政商界都是首次踏足這個南方城市。據羅湖官方公眾號報導，昨天不少深圳市民稱，在羅湖深圳萬象城Ole超市偶遇澳洲總理艾班尼斯。由於適逢「澳洲生活季」活動在此舉行，代表團一行現場了解澳洲產和牛、南澳岩龍蝦、紅酒、水果等農副生鮮食品的情況，有市民說，「總理（艾班尼斯）本人逛了好一會兒，還在現場試吃了一小份澳洲和牛，並讚揚其非常美味。」

報導指，中國大陸一度限制澳洲龍蝦、紅酒等進口，直至2022年艾班尼斯工黨政府上台後關係逐步緩和，禁令也隨之解除。

艾班尼斯昨天在個人社媒寫道，「讓澳洲產品走出國門、擺上海外貨架，能為國內創造就業機會。中國是我們最大的客戶。自我們當選以來，我們已恢復了價值超過200億澳元的對華貿易。但在擴大貿易方面，我們仍有進一步提升的空間。」

另外，智利總統卡斯特昨晨抵達深圳，是3月就任以來首次到中國大陸。昨早他與妻子現身水果連鎖店「百果園」的全大陸首店—深圳福華店。1台機器人為這位遠道而來的客人送上一箱車厘子（櫻桃）。中國大陸目前是智利櫻桃最大的出口目的地，每年進口量約占智利櫻桃出口總量的9成。

至於在晚宴上，俄通社報導指出，出席晚宴的俄羅斯總統普亭與美國總統川普，分別獲安排坐在習近平及夫人彭麗媛的左右兩側。此外，隨同川普赴中國大陸的美方車隊中，亦被媒體發現美國億萬富豪、特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）低調隨行。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）其後向媒體表示，較早前，普亭、習近平在會面期間討論了烏克蘭衝突問題。 習近平、川普、普亭預定今天（19日）在深圳舉行會晤。大陸外交部發言人郭嘉昆表示，三國元首將就事關全球和平的重要問題深入交換意見；普亭亦稱期待三方會晤，相信能帶來巨大潛在益處。

大陸國家主席習近平與夫人彭麗媛在晚宴前迎接各經濟體領導人時，川普和普亭亦罕見「同框」。路透