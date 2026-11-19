中國大陸國家主席習近平19日上午主持亞太經合組織（APEC）第33次領導人非正式會議，宣布中方將提供2,000萬美元，資助APEC務實合作，並提出強化經貿、升級聯通、打造創新及夯實發展四大支柱，涵蓋自由貿易、產業鏈供應鏈穩定、人工智慧、跨境數據流動及能源糧食安全等議題，展現大陸推動亞太區域合作的政策方向。

會議上午9時58分左右開始，會前各經濟體領袖依序入場，我方領袖代表施振榮與習近平握手約4秒。依照入場排序，施振榮位於香港特首李家超之後、日本首相高市早苗之前；開場大合照前，施振榮也與俄羅斯總統普丁握手，並向越共總書記兼越南國家主席蘇林致意。

習近平在開場致詞時表示，歡迎各經濟體代表出席APEC第33次領導人非正式會議，今年會議以「建設亞太共同體，促進共同繁榮」為主題，希望透過共同努力，為APEC未來發展及區域、全球和平穩定與繁榮貢獻力量。

在國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）介紹全球經濟情勢後，習近平正式發言指出，30多年前APEC成立，開啟建設亞太共同體的歷程，帶動區域經濟快速發展。面對全球局勢變化及科技、產業創新浪潮，亞太合作也必須適應新形勢，推動建設和衷共濟、開放融通、開拓創新及包容發展的亞太共同體。

習近平提出四項原則，包括堅持和衷共濟，強化經濟體間共同利益與合作；堅持開放融通，秉持開放的區域主義，推進經濟整合，倡導自由開放的貿易與投資；堅持開拓創新，鼓勵科技交流、促進創新成果轉化，營造開放、公平及非歧視的合作環境；以及堅持包容發展，照顧不同經濟體的發展需求，讓合作成果普惠共享。

在具體合作方向上，習近平進一步提出四大支柱。首先是強化經貿支柱，推進亞太自由貿易區，提升貿易投資便利化及數位化程度，減少貿易投資壁壘；其次是升級聯通支柱，完善基礎設施網絡，推動智慧海關、智慧交通，並深化跨境支付合作，維護產業鏈供應鏈穩定暢通。

第三是打造創新支柱，將數位經濟及人工智慧視為創新增長引擎，主張加強數位基礎設施建設，完善區域數據治理與合作，促進安全、便捷的跨境數據流動，帶動產業轉型升級。第四是夯實發展支柱，深化區域能源、糧食安全及跨境腐敗治理合作，拓展綠色低碳合作，並推動健康老齡化、就業及職業技能發展，支持婦女經濟賦權與青年人才交流。

習近平最後強調，大陸將持續支持亞太合作，並宣布提供2,000萬美元，資助APEC務實合作。此外，大陸將在深圳設立亞太共同體研究中心，推動政策研究與交流，並在數位技術、數據跨境流動、清潔能源及中小企業發展等領域設立合作機構，協助亞太創新與綠色增長。他以深圳別稱「鵬城」為引喻，期許亞太合作如大鵬展翅高飛、鵬程萬里。