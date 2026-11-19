與中國大陸國家主席習近平握手時，該露出什麼表情、說些什麼，日本首相高市早苗事前都仔細準備。富士電視台政治部隨行記者木村祐太從深圳報導，18日晚間的亞太經濟合作會議（APEC）歡迎晚宴上，高市面帶笑容，主動向習近平搭話，對方卻未見明顯回應。兩人短短約15秒的接觸，成為日本媒體觀察中日關係的焦點。

高市返回飯店後，日本政府相關人士表示，兩人能夠握手「首先是件好事」。不過，高市身邊人士也承認，習近平身為地主國領袖，與各國代表握手本來就是外交禮節，日方才會事先準備如何把握這個短暫機會。

真正引起日本官員不滿的，是高市抵達深圳機場時受到的接待。中方派遣外交部儀典大使章啟月迎接，現場有紅毯與儀仗隊，卻沒有獻花及迎賓音樂。相較之下，美國總統川普由習近平親自接機，其他部分國家領袖也獲得較隆重的歡迎。

木村引述日本外務省高層批評中方「失禮」，但也有官員冷靜指出，這正是「當前中日關係的現實」。

產經新聞以「高市首度訪中仍受冷遇」描述這次接待；每日新聞則注意到，在出席APEC的主要國家領袖當中，高市未能與習近平舉行正式會談，情況相當罕見。

不過，接待規格存在差異，不等於違反外交禮儀。APEC並未要求地主國以相同規格迎接所有領袖，中方也安排官員接機及正式迎賓禮節。晚宴會場演奏日本歌曲《昂首向前走》，歡迎高市入場。

形成對比的是，高市當晚與俄羅斯總統普亭交談約30分鐘，就日本記者遭俄方拘留等問題表達立場。相較之下，高市與習近平只有禮節性握手，正式會談仍無著落。日本政府希望藉這次APEC尋找改善中日關係的機會，但雙方距離恢復實質領袖對話，顯然還有一段路。