國際貨幣基金（IMF）官員喬治艾娃19日上午在亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議表示，能源供給衝擊與人工智慧（AI）需求衝擊，正推升全球通膨，預估今年全球通膨率將達4.7%，使許多經濟體需要採取緊縮貨幣政策。此外，AI帶動的經濟成長預期，以及政府與民間大量發行債券，也正推升利率，許多先進經濟體的債券殖利率已來到數十年來最高水準。

喬治艾娃在會上指出，當前各國面臨的經濟處境有所不同，能源出口國若高度融入AI價值鏈，經濟表現相對良好；能源進口國則受到聖嬰現象（El Niño）及其他衝擊影響，面臨較大困難。

她提出三項政策議題，首先是通膨與利率。能源供給衝擊及AI需求衝擊推升全球通膨，通膨升高也帶動利率上行，許多經濟體需要採取緊縮貨幣政策；

第二是債務與財政赤字。她表示，利率上升將增加政府利息支出，使政府財政受到更多關注。全球債務水準即將達到GDP的100%，是第二次世界大戰以來最高水準，存在債務問題的國家必須緊急正視；

第三，也是最重要的，是推動提高生產力與經濟成長的結構性改革。她指出，結構性改革與AI採用程度及資本市場發展密切相關，這是人類歷史上最快速的一場轉型。各國必須迅速建置數位基礎設施，讓勞動市場與勞工做好迎接AI的準備，並建立風險緩解機制，尤其是因應金融穩定與網路安全方面的挑戰；

喬治艾娃表示，各國必須加快腳步，否則就可能在這場轉型中落後。世界各國領袖能夠透過APEC等論壇會面、對話與合作，具有重要意義。她還用中文講出成語「海納百川」，形容大海之所以浩瀚，是因為接納了眾多河流的水，當各國攜手合作，便能實現共同繁榮與和平。