美國總統川普18日抵達中國，準備展開亞洲行最受矚目的一站：與中國國家主席習近平及俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）舉行史無前例的三方峰會。

路透社報導，這場在深圳舉行的峰會，集結全球3大核武強國領袖，正值烏克蘭、伊朗、貿易及全球軍備擴張導致局勢緊繃之際。

以下整理川普此行在亞洲第2個完整行程日的幾項重點。

● 意味深長的握手

世界領袖齊聚一堂，難免少不了握手寒暄，但18日的其中一幕卻顯得格外引人注目。

普亭走向川普，並在媒體鏡頭前率先伸手致意，公開展現兩位領袖之間的友好互動。此時，俄羅斯因對烏克蘭發動戰爭，仍遭到西方多數國家孤立。

這一幕讓普亭有機會展現自己依然能直接接觸美國總統，且在國際舞台上仍占有一席之地。對川普而言，這也反映出他重視與其他國家領袖建立私人交情的行事風格。

這場短暫互動雖不保證能帶來任何政策突破，卻為19日的會談營造友好氣氛。川普、普亭與習近平預定19日將舉行3人首度三方會議，川普也預計另行與普亭單獨會面。

3位領袖的會談議程並不完全一致。川普希望討論限制核武的議題，但習近平卻傾向避開這個議題，因為中國正大幅擴充核武規模，以追趕美國與俄羅斯的核武主導地位。川普也表示，會談將觸及烏克蘭與伊朗議題。

● 愛出風頭的總統

川普總有辦法讓再尋常不過的進場儀式，看起來都與其他世界領袖截然不同。

當各國領袖陸續步入亞太經濟合作會議（APEC）峰會晚宴現場時，多數人經過一支8人古典樂團與大批記者身旁時，頂多只是點頭致意或匆匆一瞥。

川普則採取不同做法。當樂團演奏 「美哉美國」（America the Beautiful）時，他停下腳步約10秒，似乎沉浸在樂曲中，接著直接轉向媒體區，面對鏡頭。他定格擺出姿勢，讓攝影記者拍下正面肖像照，在眾多低調進場的領袖行列中顯得格外搶眼。

● 炸雞外交

川普熱愛速食早已是眾所周知的事。他在2024年勝選的總統競選期間，最令人印象深刻的照片之一，便是他繫上圍裙在麥當勞炸薯條的畫面。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）18日在馬尼拉向一群亞洲領袖宣布，他特別點了菲律賓知名連鎖速食品牌快樂蜂（Jollibee）的炸雞，作為川普及其代表團的宵夜。

小馬可仕還自豪地表示，快樂蜂相當受歡迎，「我們很驕傲地說，在美國的受歡迎程度方面，我們已經超越肯德基」。

向來以大啖美式連鎖炸雞桶聞名的川普則回應說：「哇，太棒了。」

目前尚不清楚川普是否有吃到這批快樂蜂外送的炸雞。

● 與相識多年的老友短暫敘舊

川普這趟馬尼拉行程，也與97歲的菲律賓前第一夫人伊美黛（Imelda Marcos）重逢。她的丈夫馬可仕（Ferdinand Marcos）曾統治菲律賓21年，直到1986年才遭推翻下台。伊美黛收藏的大量珠寶和逾1000雙鞋子，成為該家族在威權統治時期生活奢靡的象徵。

如今，馬可仕家族重新掌權，她的兒子小馬可仕目前擔任菲律賓總統。

根據白宮幕僚在社群媒體上發布的一段影片顯示，伊美黛坐在輪椅上，在兩人短暫會面時向川普送出飛吻。川普則對她說：「好好享受，好嗎？」

兩人的交情已有數十年。川普當年還是嶄露頭角的房地產開發商時，曾在紐約一場派對上結識這名前第一夫人。這趟行程稍早，川普也提及自己與馬可仕家族的深厚淵源。

● 先宣布協議成果，細節留待後續敲定

川普多次利用這趟亞洲行宣揚經濟政績，這對他而言是重要訊息。川普的關稅政策因推高物價而在美國國內面臨批評，共和黨也在11月期中選舉中遭遇重大挫敗。

川普急於展現施政進展，此行兩度宣布與泰國及菲律賓達成他所描繪的重大貿易突破。

談到與泰國達成的協議時，川普表示：「這是一場不可思議的勝利。」然而，相關細節尚未完全敲定。

白宮針對泰國協議發的聲明指出，兩國政府已達成「實質性結論」，接下來將展開敲定正式協議的收尾工作。川普表示，根據這項待定的協議，泰國將取消對美國出口商品的所有關稅，並移除大量非關稅壁壘。

至於與菲律賓達成的協議，川普稱這是一項具里程碑意義的協議，將使美國農民及能源產業受惠，但未提供具體條款、數字或時間表。馬尼拉方面則表示，兩國僅就經濟合作達成共識。

● 川普是會議最大變數

儘管外界對19日登場的三方峰會充滿期待，但普遍預期難有重大突破。

川普、習近平與普亭各有不同優先考量。中國領導人希望大致聚焦全球和平議題；普亭尋求以有利條件找到結束烏克蘭戰爭的出路；川普則希望限制核武。

外界預期這場會談將經過高度精心編排，採訪權限也將受到嚴格控管。然而，在如此備受矚目的場合，川普面對鏡頭時可能做出什麼舉動，仍存在一定程度的不可預測性。

烏克蘭及歐洲領袖擔心，川普可能試圖與普亭就烏克蘭問題達成協議。台灣則憂心，這些領袖的任何舉動，都可能助長中國對這個實施自治的島嶼施加更大壓力。