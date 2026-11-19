2026年APEC經濟領袖峰會今（19）日登場，各國領袖或代表日前均已陸續抵達深圳，從中方安排的接機禮遇也能一窺北京對當前雙邊關係的態度。獲最高規格禮遇的無疑是美國總統川普，由大陸國家主席習近平親自接機。至於雙邊關係陷入低谷已一年有餘的日本首相高市早苗，北京僅安排退休逾五年的前駐希臘大使章啟月以「外交部禮賓大使」身分迎接。

同樣獲正國級領導人接機禮遇的還有俄羅斯總統普亭。普亭18日凌晨乘專機抵達深圳，中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇前往機場迎接。

其餘各國領袖基本都由正部級官員接機，包括首位抵達深圳的外國元首、墨西哥總統辛鮑姆於11月16日抵達深圳時，由廣東省人大常委會主任黃楚平（正部級）接機。

由黃楚平負責接機的還有加拿大總理卡尼、澳洲總理艾班尼斯、馬來西亞總理安華、泰國總理阿努廷、印尼總統普拉伯沃等人。

同樣於16日抵達深圳的巴布亞紐幾內亞總理馬拉佩，大陸則安排由廣東省政協主席林克慶（正部級）接機。

由林克慶負責接機的還有新加坡總理黃循財、南韓總統李在明、越南國家主席蘇林、汶萊蘇丹哈桑納爾等人。

對於習近平之所以打破慣例親自前往機場迎接川普，據新華社報導，習近平表示，今年9月他訪美時，川普夫婦專程赴機場迎接，並舉行隆重歡迎儀式，「中國是禮儀之邦，有禮尚往來的傳統」。

大陸還安排三軍儀仗隊行舉槍禮，少年兒童向川普獻花，軍樂團奏兩國國歌，戰機飛越致敬等，給予川普獨一無二的最高規格禮遇。

對於高市早苗18日抵達深圳時受到的待遇，日本共同社稱，與美國、俄羅斯等主要與會國相比，高市所受到的歡迎儀式較為簡略。其他多位領導人抵達時，均有手持紅色花束的年輕人迎接，但高市抵達時則未作此安排。

接待高市的是中國外交部禮賓大使章啟月，雖然其父是中國前駐日大使章曙，但接待規格較低。

章啟月已於2021年10月卸任中國駐希臘大使職務，應屬廳局級幹部。香港特區行政長官李家超17日下午抵達深圳時，由中共中央港澳辦一局局長肖學軍在酒店迎接。亦即，北京給高市早苗的接機待遇與中國特別行政區長官同級。

此外，日本眾議院議員中山泰秀則在社交平台X發文指出，從朝日電視台的新聞畫面可以看出，高市早苗從專機踏上階梯的那第一步，機艙門與階梯之間存在非常此大的高低落差。

中山泰秀質問，「穿著裙子與高跟鞋的總理下機時，若腳步不穩而受傷怎麼辦？」他對此感到強烈的憤慨，認為應要求中國就階梯的設置情況與安全確認做出妥善說明。

日本參議院議員石平隨後也在X發文指稱，這是中方刻意為之，並表示他無法對此坐視不管，將強烈要求日本政府徹查真相並向中國提出抗議。

至於我方領袖代表施振榮18日抵達深圳時，大陸安排的接機官員為APEC籌委會高級官員、外交部國際經濟司參贊程烈。

在大陸官場的職級中，外交部參贊基本為正處級到副司局級。公開資料顯示，2017年時，程烈已是大陸外交部國際經濟司處長，為正處級官員。程烈隨後赴任中國常駐聯合國代表團任參贊，在代表團中僅次於大使、公使及公使銜參贊，對應的行政級別可能已升至副司級‌。‌

‌推估程烈目前在大陸官場至少是副司級‌官員，亦可能已是司局級官員。儘管不如2014年APEC北京峰會，前副總統蕭萬長代表總統馬英九出席時，由時任國台辦副主任陳元豐（副部級）接機，但以當前兩岸關係，北京安排由程烈接機，可以說已是最大限度善盡地主之誼了。

日本首相高市早苗18日抵達深圳時，北京安排的接機待遇基本對應當前的中日關係。新華社