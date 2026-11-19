美、中、俄三國領導人今（19）日將在中國深圳舉行三方會談，各界關注會談內容及對區域局勢的影響。我方APEC代表團成員表示，現階段將以完成此次領袖峰會行程為優先，會後再透過其他管道了解會談內容。另一名代表團人士則強調，無論在深圳或台北，我方都密切關注美中俄領導人互動，也將與美方及理念相近國家保持聯繫，對於有助區域和平的交流，均持歡迎、支持立場。

除了美中俄三方會談，外界也關注黃仁勳相關事件及晶片安全議題，是否在APEC領袖周期間成為各國領袖及企業代表交流焦點。我方代表團成員表示，相關議題並未納入正式議程。施振榮身為全球科技產業重要人物，與各國領袖自然交流的內容，主要包括AI發展、供應鏈韌性及國際合作等，但具體交流對象及談話內容不便透露。

我方ABAC代表、廣達技術長張嘉淵也表示，黃仁勳相關事件確實可能是各界私下討論的話題，但並非大會正式議程，因此不會在會議中討論，正式會議仍依照事前設定的重點議題進行。

張嘉淵指出，大家對於相關事件都相當關注，也會私下交換看法，但各國對事件的實際情況及影響未必充分了解，目前多半是透過新聞掌握訊息，對於新聞背後的真相及實際影響仍不清楚，因此不會在正式會議中討論。