美國共和黨國會議員敦促總統川普，今天與中國國家主席習近平於深圳會面時，再次向習近平施壓，要求中國釋放兩名被美國認定為「遭不當拘留」的美國公民，以及其他政治犯。

路透社報導，兩名美國公民分別為陳友麟（YoulinChen）及敏辛（Min Zin）。協助兩人爭取獲釋的人權倡議人士預期，川普會在會談中向習近平提出這兩起案件。

美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）、眾議院「價值觀行動小組」主席阿德霍爾特（RobertAderholt），以及「國會及行政部門中國問題委員會」共同主席史密斯（Chris Smith）發表聲明，另有17名共和黨眾議員連署。

議員們表示，這兩名男子是因為「毫無根據的危害國家安全嫌疑」而遭到拘留。他們以金明日（EzraJin）牧師今年7月獲釋為例，指外交斡旋能夠取得成果，呼籲中國釋放其他遭拘留人士，包括香港媒體大亨黎智英，以及維吾爾族經濟學家伊力哈木．土赫提（Ilham Tohti）。

議員們表示：「他們所有人都應立即獲釋。」

針對這項聲明，一名美國官員回應：「解決美國公民遭不當拘留的問題，一直是總統最優先處理的事項之一。」

美國官員及聲援人士表示，儘管川普曾在5月與習近平會面時提出陳友麟案，並於9月再次提出兩人的案件，中國仍未就這些案件與美方接洽。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）已將兩人正式列為「遭不當拘留人士」。

中國駐美國大使館發言人指出：「中國是一個法治國家。司法機關依法處理案件，不存在所謂的『不當拘留』。」

研究緬甸問題的學者敏辛今年6月前往中國西南地區訪問期間遭到拘留。中國外交部表示，這名美國公民涉嫌從事間諜活動及危害中國國家安全。

陳友麟是一名出生於中國的地震學家，他曾發表有關北韓核試驗地震波特徵的研究，研究經費由美國提供。他於2024年11月5日準備搭機返美時，在北京國際機場遭到逮捕。中國當局2025年5月1日以間諜罪名對他提出指控。

美國國務院上個月在中國旅遊警示中新增D標示，提醒赴中旅客可能面臨遭不當拘留的風險。如果相關問題未取得進展，美國政府可能進一步調高中國旅遊警示等級。