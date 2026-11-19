美國總統川普表示，未來可能允許輝達（NVIDIA）向中國大陸出售Blackwell晶片，但得等兩、三年，直到這款熱門AI晶片不再是市場上最先進的產品。

川普赴深圳參加亞太經合會（APEC）峰會期間接受福斯新聞訪問時說：「兩、三年後，如果我還在任，我會說，可以了，現在可以賣Blackwell了，因為到時會有別的產品。」

他說，輝達已在開發取代Blackwell的新產品，「但兩、三年後，我會說，去賣Blackwell吧，因為到時就可以了」。川普任期將於2029年1月結束。

Blackwell是美中科技競爭的核心產品，這先進晶片的運算能力可大幅助長北京加速發展AI。黃仁勳掌舵時，輝達曾力爭美國政府允許Blackwell輸陸，但川普政府始終未同意，只批准出售較不先進的H200。

川普說：「我們准許出售的，都是舊款，是那種已經有點過時的產品。他們連H200也沒賣多少，而H200現在已經舊了。Blackwell很新、很先進，但再過一年，也會過時。」

美國參議員正推動至少18個月內禁止Blackwell輸陸，川普這番話可能正合他們的心意。印第安納州共和黨籍參議員班克斯（Jim Banks）和麻州民主黨籍參議員華倫，已推動《AI監督法案》（AI Overwatch Act）進入年度國防法案的最後協商階段。這項年度法案通常在12月通過。

中國大陸取得AI晶片的管道，已成為這次峰會的爭議焦點。黃仁勳因婚外情遭撤換後，美國政府正調查涉事女子是否替大陸情報機構工作，以及是否協助走私晶片。

不過，川普在周四正式會談前，仍盛讚他和習近平的交情，並淡化輝達風波。他說，周三晚宴時自己坐在習近平右側，「我們整晚都在交談」。

被問及兩人是否談到黃仁勳，川普說：「我可能只是簡短提了一下，因為這實在是個悲劇。」對於美國情報單位懷疑涉事女子替大陸從事間諜活動，川普說：「只要是從中國來的漂亮女人，他們就認為她是間諜。她是個買晶片的女商人。」

被問及美國民眾該如何判斷周四會談是否成功，川普說：「我想，我已經拿到那個頭條了，因為我和中國的關係非常好。」

他盛讚迎賓場面、兒童和軍人，認為這些安排展現對他的尊重。「這對我們是一大收穫，對中國也是。」