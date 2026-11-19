衛報報導，川習三會與美中俄峰會登場前，美國總統川普19日在深圳接受福斯新聞專訪透露，他可能曾向中國大陸國家主席習近平簡短提及輝達創辦人黃仁勳的婚外情及共諜疑雲，並公開力挺黃仁勳。談到為何選擇同時與習近平、俄羅斯總統普亭會面，川普認為，中俄原本是天生的敵人，卻因前總統歐巴馬的政策而走到一起。他也強調，不會在峰會上尋求中俄協助結束美伊戰爭。

黃仁勳的緋聞對象涉嫌替中國從事間諜活動，川普被問及是否曾向習近平提起此事時表示，他「可能只是簡短提了一下」，並公開力挺黃仁勳，強調「我們必須照顧好我們的天才」。

川普談到黃仁勳時說：「這實在是一場悲劇，他是如此傑出的人才……我們必須照顧好我們的天才。」

至於黃樂涉嫌替中國從事間諜活動，川普表示：「我沒聽說過她是間諜。她是一名購買晶片的商人。誰知道那些晶片買得合不合法。但我可以告訴你，我們允許他們購買。我們想賺錢。」

談及中國間諜活動時，川普稱，美國同樣會刺探中國情報，「我們也監視他們，我認為我們做得比他們更好。」他甚至宣稱：「我什麼都知道。」

記者追問為何選擇同時與習近平、普亭會面，川普表示，原因在於中俄兩國如今關係密切，而這種關係原本不應該形成。

川普說：「因為他們彼此合作，有著一定的關係。這種關係根本不應該發生。他們天生就是敵人，但因為歐巴馬……他因為能源問題，把他們推到一起。」

至於是否計畫尋求中國與俄羅斯協助結束美伊戰爭，川普明確表示，不會在峰會上向兩國求援。

川普說：「我不會去向他們尋求協助。坦白說，他們一直對我們很好。他們沒有開火，也沒有派軍艦到海上。」

談及伊朗可能發展放射性髒彈的報導，川普稱，有跡象顯示伊朗正考慮使用毒氣、生物武器等手段。他警告，如果伊朗真的攻擊美國城市，美方「會將他們徹底消滅」。

對於先前與伊朗簽署的諒解備忘錄，川普批評根本是「浪費時間」，認為協議拖延了局勢發展，但也讓美方更清楚伊朗不值得信任。他同時肯定副總統范斯的表現，並表示范斯已退出伊朗談判。

川普強調，即使重新面臨相同抉擇，他仍會採取目前的行動，並相信長遠來看，外界將給予正面評價。