亞太經濟合作會議（APEC）台灣領袖代表、宏碁集團創辦人施振榮18日上午抵達深圳，中國大陸由中央APEC籌委會高官、中國APEC資深官員程烈等人接機。我方代表團成員表示，陸方接機層級雖未達我方希望的部長級，但經向其他經濟體確認，各方待遇一致，我方雖不滿意，但可以接受。

施振榮與夫人葉紫華及台灣代表團成員，18日上午搭乘華航專機抵達深圳寶安機場。陸方由程烈代表中國中央政府接機，另有廣東省APEC籌委會一級巡視員方濤、深圳市APEC籌委會一級巡視員莫士龍等人到場。

代表團成員指出，我方希望參與APEC不與兩岸關係掛鉤，儘管國台辦多次做出我方認為錯誤的說明，我方仍持續透過新聞稿、其他管道及當面溝通，向中方表達嚴正關切。最後陸方並未安排國台辦人員接機，而是由中國外交部官員程烈代表中央政府接機，符合我方希望依循APEC慣例及模式處理台灣參與的期待。

至於施振榮在18日晚間領袖歡迎晚宴的座位及大合照位置，代表團成員表示，目前仍在了解中方安排邏輯，但中方已適度考量我方不希望與特定經濟體相鄰的顧慮，符合我方期待與要求。

外界關注中方今年對我方與會安排較為慎重，是否與台灣即將舉行的九合一地方選舉有關。代表團另一名人士表示，今年由中方主辦APEC，情況確實較為特殊，各層面都需要謹慎處理，但目前不認為參與APEC的討論過程納入選舉因素；同樣地，今年選舉也未將參與APEC列為討論議題。

此外，領袖峰會邀請階段，中方未比照2014年派員來台遞交邀請函，而是透過電子郵件寄送。代表團成員表示，這確實不符合我方期待，但經向其他經濟體了解，中方今年均採取電子郵件寄送方式。考量不影響台灣作為APEC正式會員的責任參與，最後由外交部長林佳龍建議、總統賴清德拍板參與，希望藉此與其他經濟體就共同關切議題及APEC未來發展交換意見。

對於今年沒有台企、台商或台灣民眾到場接機，代表團成員表示，各年主辦情況不盡相同，今年與過往確實有所差異，對外定位及內部規畫均盡量依循APEC模式，也不希望台灣參與中國大陸主辦的APEC會議被定位為兩岸事務。

代表團成員強調，後續將持續與中方及理念相近國家溝通，確保代表團順利與會並平安返台。待今年APEC會議結束後，也將通盤檢視中方給予的待遇規格及各方發言，評估相關安排對兩岸關係發展所釋出的訊號。