亞太經濟合作會議（APEC）經濟體領袖歡迎晚宴18日晚間在深圳登場，21個經濟體領袖齊聚，場邊互動也成為關注焦點。據了解，我方領袖代表、宏碁集團創辦人施振榮自18日抵達深圳至晚宴結束，已與13個經濟體領袖自然互動、交流，接觸數量超過APEC經濟體半數。

晚宴現場也捕捉到代表團顧問、國安會副秘書長趙怡翔與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）互動熱絡，以及國科會主委吳誠文與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）寒暄的畫面。

施振榮18日抵達深圳後，隨即展開APEC相關行程，晚間出席領袖歡迎晚宴。代表團成員表示，陪同領袖代表參與各項會議及活動時，自然有機會與不同經濟體領袖及官員寒暄交流。施振榮在全球科技產業具有重要地位，AI發展、供應鏈韌性及國際合作，都是與各方自然交流的議題。施振榮此行相當積極，已與13個經濟體領袖互動，但基於外交默契，具體交流對象及談話內容不便對外透露。

從晚宴現場畫面也可看到，趙怡翔與盧比歐、盧特尼克互動熱絡，吳誠文則與貝森特及新加坡外交部長維文交談、寒暄，台灣代表團成員把握出席國際場合的機會，與各經濟體代表自然交流。

代表團成員指出，今年APEC由中國大陸主辦，會議安排及各項工作處理方式與過往有所不同，施振榮此行最重要的任務，仍是貫徹總統賴清德交付的三大目標，包括讓台灣的聲音在國際舞台清晰傳遞、彰顯台灣在全球半導體供應鏈中不可或缺的角色，以及表達台灣將持續扮演區域和平與繁榮穩定力量。無論是18日晚間的歡迎晚宴，或19日的領袖會議，都將持續傳達這些立場。

至於是否安排與其他經濟體領袖進行雙邊會談，代表團成員表示，今年各經濟體領袖在深圳停留時間較短，若有相關安排，將適時對外公布。

我方代表團成員與美國國務卿盧比歐握手互動。台灣媒體團／提供

國科會主委吳誠文於18日APEC晚宴會場與美國財政部長貝森特互動。台灣媒體團／提供