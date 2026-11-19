中國國家主席習近平今天承諾將反對貿易保護主義，但同時也熱情迎接到訪的美國總統川普。川普此行是為出席一場關鍵的三方會議，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）也將與會。

路透社報導，習近平親自到機場迎接川普。這是他就任中國國家主席以來，首度親自迎接到訪的外國領袖，也回應了川普先前的禮遇。兩人上次會面是在9月，當時川普在安德魯聯合基地（Joint BaseAndrews）迎接習近平。

中國南方科技重鎮深圳即將舉行亞太經濟合作會議（APEC）峰會，習近平與普亭在會前發表針鋒相對的演說，隨後川普便抵達當地。

習近平在開幕致詞中呼籲各方支持他所稱的「自由開放貿易」，試圖將中國塑造成國際舞台上穩定可靠的夥伴，藉此與美國形成對比。川普執政下的美國不僅提高關稅，外交政策也反覆無常。

普亭在演說中批評西方國家因俄羅斯對烏克蘭發動戰爭，而對俄羅斯實施制裁。

在深圳機場，習近平與川普短暫擁抱並寒暄幾句，隨後兩人走向各自的車隊。

中國官媒新華社引述習近平表示：「中國是禮儀之邦，有禮尚往來的傳統。」他還說，期待與川普討論美中關係、亞太合作及全球局勢。

新華社報導，川普表示，他每次與習近平會面都「非常愉快」。

隨後，兩人與普亭及其他領袖在APEC峰會會場會合，彼此握手致意、拍攝大合照並出席晚宴。

這3名領袖將於明天在峰會場邊舉行會談，可能討論俄羅斯對烏克蘭發動的戰爭、美國對伊朗的戰爭，以及貿易、人工智慧（AI）和核武等其他敏感議題。

一名美國官員以及俄羅斯新聞機構引述的俄國高層官員表示，川普也將與普亭舉行一對一會晤。俄方官員指出，目前並未規劃進行全面的雙邊談判。

俄羅斯國際傳真社（Interfax）引述克里姆林宮外交政策顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）表示，普亭與習近平已討論這場三方會議的相關安排。俄羅斯媒體另引述克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，這場三方會議預計進行1小時。

這場三方會議引發外界拿1945年美國、英國與蘇聯舉行的雅爾達會議（Yalta Conference）相提並論。當年的雅爾達會議確立勢力範圍，為二戰後的國際秩序奠定基礎，也成為大國強加協議、處置較小國家命運的代名詞。

這場會議也讓歐洲及亞洲部分國家的政府感到不安，這些國家擔心，全球軍事實力最強大的幾個國家將罔顧他們的利益。