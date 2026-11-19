墨西哥總統辛鮑姆於11月16日抵達深圳，出席亞太經合組織第三十三次領導人非正式會議。抵深當天，辛鮑姆到一家墨西哥餐廳Tequila Coyotes，與居住在深圳的墨西哥僑民會餐，墨西哥經濟部向經營者Neto Treviño及餐廳頒發了榮譽證書，Neto表示「感到非常自豪。」

綜合「深圳大件事」微信公眾號、《深圳晚報》報導，這間名為Tequila Coyotes的餐廳於2010年正式在深圳開業，老闆Neto自2014年起定居深圳，已在中國生活多年。談到辛鮑姆到訪，Neto很開心。他表示，餐廳沒有特意定製奢華宴席，而是直接拿出日常的常規菜單。在他看來，最好的待客之道，就是把日復一日打磨的真實味道展現出來。

報導介紹，墨西哥經濟部向Neto及餐廳頒發了榮譽證書。證書上印有辛鮑姆的親筆簽名，表彰餐廳長期支持墨西哥本土生產，在海外推廣「Hecho en México（墨西哥製造）」標識，傳播墨西哥品質文化與產業理念。收到來自祖國的官方證書，Neto感慨，「能夠獲得這份認可，我們感到非常自豪。」

Neto還表示，這份榮譽屬於Tequila Coyotes的整個團隊，將繼續在深圳分享墨西哥美食與文化，「深圳給予了我們成長的機會，也讓我們真正成為這座城市的一分子。」

據了解，Tequila Coyotes座落於深圳蛇口海上世界，不僅是當地外籍社群的打卡勝地，更展現了跨國供應鏈深度融合的奇蹟。據西語財經媒體《El Financiero》報導，Neto堅持使用100%中國本土培育的新疆藍玉米與北京黃玉米自製傳統墨西哥薄餅（Tortillas），並由中國廚師團隊精準還原正統墨式調味。該餐廳此前已榮獲墨西哥外交部頒發、被譽為墨西哥料理界原產地金標的「Sello M」認證，此次再獲頒親筆簽名的「Hecho en México（墨西哥製造）」榮譽。

餐廳從開業到現在，接到不少墨西哥「熟客」和大量中國本地的消費者，此外，還有許多來自美國、加拿大和歐洲各地的顧客慕名前來。

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文章授權轉載自《香港01》