賴總統指派的APEC領袖代表施振榮18日抵達大陸深圳參加會議，一路相當積極，據了解，他已與13位領袖有互動，後續若有雙邊會晤的消息，也會適時發布。

代表團兩名成員透露，總統交付的任務就是要確保我們的聲音被聽見，就科技的產業、韌性產業鍊等議題做交流，所以在APEC目前過程（截至18日晚間），施振榮領袖代表非常積極跟各國領袖互動，已經與13國家領袖座自然互動跟交談。

不過對於國安會副秘書長趙怡翔與美國國務卿魯比歐、商務部長盧特尼克等官員互動，代表團成員表示，基於外交默契，代表團無法透露跟各國官員交談的內容，但是確實在這個APEC進行的過程當中，有很多的機會可以跟不同國家的代表或領袖做自然互動。

對於施振榮領袖代表的拍照與晚宴位子，代表團成員說，主辦經濟體都會有不同想法跟邏輯，我方都會持續溝通，像是之前美方舉辦時，也跟美方溝通多次，但仍是到最後一刻才告知我方座位。

至於《深圳宣言》，目前還有很多經濟體有不同想法，中方原則希望17日晚上能達成共識，但到目前為止還沒有辦法達成，主要爭議包含概念、名稱、詞彙（如AI、SI）等，但相關情況並不能簡單理解為美中對抗。而相關情況並不只限於今年，其實每年都要到最後一刻。

談及我方代表團的雙邊會晤，代表團成員說，若有任何的雙邊會議，都會適時公布，但此次代表團停留時間較短，各國領袖其實相較過往也是停留的時間比較短。

對於美中俄峰會，代表團成員表示，任何對於區和平有幫助的一些交流，我方採取歡迎跟支持的立場。在這個基礎之上，現在尚無法預判各方可能討論的內容，但不論在深圳或台北，我方都會密切關注。