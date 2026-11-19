深圳APEC會議即將落幕，我方由賴總統指派的領袖代表施振榮參與，由於行前曾傳出不少波折，參與情況備受關注。不過，代表團成員透露，對主辦的大陸方面相關安排，仍認為是慎重，而邀請函其實也是經電郵寄送給各經濟體成員，我方原期盼比照2014年由大陸方面派遣高級官員來台遞送，但未能如願，因此認為與過往慣例相比有差別。

代表團兩名成員表示，我們是正式的APEC會員，依據1991年簽署的入會備忘錄，持續在平等的基礎上參與各項會務，此即為「APEC慣例」，也是這兩天參與之主要原則。晚宴上，領袖代表旁邊分別為加拿大、巴紐，對面為菲律賓，已適度顧及到我方不希望跟「某些經濟體」放在一起。

鑒於兩岸關係不佳，大陸主辦之下，我方的參與權益深受關注。據指出，自2024年12月至今，我方代表團跟陸方隨時保持密切聯繫，雙方約莫進行逾10次正式或非正式諮商，針對確保所有與會人員的人身安全，以及要求陸方實踐承諾以平等尊嚴方式對待我們，到目前為止已有超過25個部會單位、超過400人赴陸參加超過400場次會議，並未發生人身安全問題，基本上與會都順利，也相信代表團可以順利完成任務回台。

由於APEC鄰近九合一選舉，代表團成員表示，不認為我方在討論整個APEC中有把選舉的思維納入，相反也不認為現在選舉議題中有包含APEC，但至少在今天（18日），「看到的是確實中方相當的慎重看待我們相關出席事宜」。

談及先前互動過程，代表團成員再度表示，陸方至少目前為止都慎重看待我方出席狀況。邀請函係以電郵方式提供給我方一個副本，並不符合我方的期待。就我方接觸的其他經濟體了解，大陸其實也是以電郵的方式提供給各國駐北京大使館轉達，但因為我們的國際情況特殊，所以對於主辦經濟體有更多的要求，希望能符合我方期盼。

據透露，主辦方用電郵的方式，也是一貫對待其他經濟體的做法，但與2014年派人到台北遞函相較，確實是沒有按照2014年做法，這部分確實沒有按照「2014年的慣例」，所以我方第一時間向陸方表達關切、提出很多交涉，但希望此事不要影響到我方作為APEC正式會員的參與，最終總統決定還是正常參與。

時任大陸國台辦副主任龔清概2014年在訪問台灣時，曾當面向我方官員遞交邀請函，當年時任總統馬英九指派前副總統蕭萬長擔任領袖代表，參加北京APEC會議。據悉，當年陸委會也有派人前往，主要是處理蕭萬長與大陸領導人習近平，以及兩岸首長（陸委會、國台辦）會晤，但今年度我方並未有任何陸委會官員赴陸參與APEC會議。

談及接機層級，代表團成員分析，接機人員代表中央的是APEC資深官員（程烈），他確實是來自大陸外交部的官員，另兩位是地方層級官員，我方有跟其他經濟體核對過，認為「基本上待遇是一致的」，且我方覺得「由外交部資深官員代表中國中央政府來接機，符合我們期待的在APEC慣例或以APEC模式來處理我們的參與，雖然不是完全滿意，但是可以接受」。至於不是完全滿意的點是什麼？代表團成員坦言，希望層級更高，至少部長級以上。

大陸在接機的安排上有沒有事先提出過更高級別但是是台辦系統的官員？代表團成員透露，我方一貫要求就是不希望這是一個「兩岸問題」，即使國台辦多次做錯誤的說明，我方當面也曾經多次向陸方表達關切，因為這並不利於雙方在APEC的合作跟互動，最後陸方並沒有提出由國台辦的人來接機。