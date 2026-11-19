亞太經濟合作會議（APEC）台灣領袖代表施振榮18日上午抵達中國深圳，中國接機代表為中央APEC籌委會高官程烈等人。我代表團成員認為，這代表中方尊重APEC體制，雖然不是完全滿意，但是可以接受。

施振榮與夫人葉紫華和台灣代表團成員18日上午搭乘華航專機飛抵深圳寶安機場。

中國派出接機代表為中央APEC籌委會高官、外交部國際經濟司參贊程烈與廣東省APEC籌委會一級巡視員方濤、深圳市APEC籌委會一級巡視員莫士龍，現場鋪有紅地毯與獻花環節。

我代表團成員於18日歡迎晚宴後對媒體表示，中方主要接機代表程烈為中央APEC資深官員，他也是外交部官員，確實有來自外交部代表來接機，另外兩位則是地方層級官員，有跟其他經濟體核對過，基本上接機待遇是一致的。

該名成員認為，由來自外交部的APEC資深官員代表中方接機，這符合我方期待，代表中方尊重APEC體制，以APEC慣例、模式處理我方參與，雖然不是完全滿意，但是可以接受，「當然我們希望層級更高，也許至少部長級的」。

他強調，打從確定由中國主辦2026年APEC會議後，我方持續與中方正式或非正式交涉，在接機層級部分，要求不希望被定位為兩岸問題，因為APEC不該跟兩岸掛勾。中國國台辦多次錯誤說明，我方有與對口表達嚴正關切，要求停止這類表述，「這不利於我們雙方在APEC合作與互動」。

關於沒有在中國的台企、台商或台灣民眾前往接機，我代表團成員重申，每年主辦狀況不太一樣，今年確實也跟過往不大相同，在對外定位、對內規畫時，均是盡量以APEC模式為依循，也不希望台灣參與中國主辦的APEC會議被定位為兩岸事務。

施振榮與夫人18日晚在歡迎晚宴大合照上，合影位置被安排在第二排最左側；宴會座位安排也在較角落處。

我代表團成員表示，每個主辦經濟體在拍照站位或晚宴座位安排有不同想法，施振榮的座位安排，有基本適度顧及我方顧慮，對於拍照站位和晚宴位置的安排邏輯，尚在持續了解中，當然希望按字母排位，會持續跟中方溝通。

關於中國透過電子郵件遞交邀請函，我方代表團成員說，接觸其他經濟體後了解，中方也是用電郵方式給各國駐北京大使館，再由其轉交。台灣國際情況特殊，還是希望中方作法符合台灣期盼，例如2014年北京峰會是特地派人送邀請函到台北，我方一再強調盼以2014年慣例處理，不過中方沒有這麼做，我方也不希望由於這件事，影響與其他經濟體領袖互動與交換意見的機會。