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克宮：普亭與川普將於APEC場邊會晤 未安排全面談判
俄羅斯媒體引述兩名高階官員報導，預計俄羅斯總統普亭與美國總統川普將於19日在亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間進行場邊會晤，但未安排進行全面性的雙邊談判。
路透社報導，俄媒引述克里姆林宮外交顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）指出，普亭（Vladimir Putin）與川普的會晤將於APEC全體會議結束後舉行，預計俄美雙方代表團將有數名成員出席。
普亭與川普也將於19日與中國國家主席習近平舉行會談。俄媒引述克宮發言人培斯科夫（DmitryPeskov）表示，這場三方會議預定進行1小時。
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