深圳APEC會議即將落幕，我方由賴總統指派的領袖代表施振榮參與，由於行前曾傳出不少波折，參與情況備受關注。不過，代表團成員透露，對主辦的大陸方面相關安排，仍認為是慎重，而邀請函其實也是經電郵寄送給各經濟體成員，我方原期盼比照2014年由大陸方面派遣高級官員來台遞送，但未能如願，因此認為與過往慣例相比有差別。

2026-11-19 02:52