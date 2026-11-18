一名美國官員向美國有線電視新聞網（CNN）證實，美國總統川普預定19日在深圳與俄羅斯總統普亭舉行雙邊會談。兩人上一次會面是在2025年8月，當時雙方於美國阿拉斯加州會晤。

不過，這場會談可能觸及俄烏戰爭的走向，也讓基輔高度關注。烏克蘭方面再次強調，任何涉及烏克蘭的決定，都不應在未徵詢基輔意見的情況下，由其他國家擅自作出。

烏克蘭外交部長西比哈十八日表示，中國與美國對俄羅斯都具有重大影響力，應把握川普與普亭十九日會談的機會，向莫斯科施壓，促使俄羅斯結束這場延燒近五年的戰爭。