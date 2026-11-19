大陸國家主席習近平昨出席亞太經合會（ＡＰＥＣ）工商領導人峰會開幕式，他在演說中提出倡議，支持成立「世界灣區經濟合作聯盟」，深化各灣區交流互動，探索亞太經濟合作新路徑。

新華社報導，習近平表示，促進亞太共同繁榮，要拓展互利共贏路徑。他談及灣區經濟，指其具有開放性丶協同性及外溢性。亞太地區匯集世界上最重要的灣區，峰會舉行地深圳就位於粵港澳大灣區，進而提出中方支持成立「世界灣區經濟合作聯盟」。

法廣指出，粵港澳大灣區建設是習近平主政下推動的重大發展戰略之一，他早前曾表明，要將粵港澳大灣區建設成「國際一流灣區和世界級城市群」。大陸官方及研究機構亦經常將粵港澳大灣區與美國紐約丶舊金山及日本東京灣區並列，稱為世界四大灣區。

香港經濟日報亦點名上述四大灣區，指各灣區的資源稟賦與治理邏輯各異，但共同面臨供應鏈韌性、綠色轉型與數位規則對接的緊迫議題。聯盟能否從倡議走向實質合作，取決於成員能否在尊重差異的前提下，找到利益交匯的最大公約數。

習近平在演說中還說，當前國際形勢變亂交織，世界經濟增長動能不足，單邊主義、保護主義甚囂塵上。大陸始終踐行真正的多邊主義，維護多邊貿易體制。並稱，大陸歡迎亞太企業積極參與「一帶一路」，中方將從降低關稅、擴大准入，到探索規則、管理、標準等深水區改革，全面落實製造業准入又准營，穩步擴大服務業領域開放，為全球企業提供更穩定、更可預期的環境。