我國ＡＰＥＣ領袖代表施振榮昨抵達深圳，晚間出席經濟領袖晚宴，施振榮夫婦與中國大陸國家主席習近平與夫人彭麗媛兩度互動，歡送時，習近平主動伸手與施振榮相握，兩人也握手合影。施振榮進入晚宴會場時，大廳樂團也演奏台灣歌曲「高山青」迎接，為晚宴增添一段特別的現場插曲。

值得注意的是，隨行人員還有國安會副秘書長趙怡翔，晚宴時他在場邊與美國國務卿魯比歐、美國商務部長盧特尼克短暫交流。

從晚宴現場畫面可見，大會人員在唱名時，施振榮被講成「施榮振」，不過，施振榮與葉紫華在晚宴結束後與習近平會面，習近平先伸手致意，施振榮隨即握手回應，兩人握手約兩秒，接著並肩合影。合照結束後，施振榮向習近平拱手致謝，習近平則面帶微笑、點頭回應。

施振榮一行昨抵達深圳機場，隨同參加ＡＰＥＣ的官員包括趙怡翔、國科會主委吳誠文等人。

施振榮昨在歡迎午宴先「脫稿」表達此行落地的感受，他說，「從我家出發到機場，從機場到這裡來。真的暢通無阻，這個感受，是從來沒有經歷過的。真的是非常受到禮遇了，可以說非常非常不習慣」。

賴清德總統昨在臉書表示，期待施振榮與代表團讓世界看見，一個溫暖而堅定的台灣，正持續為全球共同的繁榮付出努力。