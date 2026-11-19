美中俄三國領袖十九日將在深圳舉行峰會，日本首相高市早苗原本希望在美中俄峰會前與美國總統川普正式會談，最後因行程無法配合，只能利用晚宴短暫交談。日媒披露，日方準備在三國峰會結束後安排川高通話，避免日本的安全利益在大國外交中遭到忽略。

高市十七日在菲律賓出席四方安全對話（Quad）領袖會議期間，利用菲國總統馬可仕主持的晚宴與川普短談。

日本外務省指，雙方就印太情勢等議題交換意見，確認未來將繼續密切合作，但未提及是否具體談到台灣問題。每日新聞指，日方原先尋求正式會談，但雙方未能協調出時間。

產經新聞十四日報導，日本政府對美中俄接近懷有危機感，希望提醒美方維護現有安全秩序。讀賣新聞十八日進一步披露，日美正協調在十九日三國峰會後安排川高通話，由川普說明與習近平、普亭的會談情況。

類似情況今年五月就曾發生。當時日本希望川普訪中前順道訪日，展現日美同盟團結，但川普並未安排日本行程。直到五月十五日結束中國訪問、搭乘「空軍一號」返美途中，川普才致電高市，通話約十五分鐘。高市事後表示，川普詳細說明與習近平會談的內容。

高市與中方高層的接觸也不順利。中國大陸總理李強十六日結束東協相關會議後返回北京，缺席隔天的東協加三峰會，改由農業農村部長張柱出席。高市僅與張柱握手、簡短交談。日媒關注李強是否有意迴避高市，但目前沒有確切證據支持這項推測。

日本也曾向俄羅斯提出會談要求。朝日電視台引述高市周邊人士表示，俄方曾傳達不排除對話的訊息，但並非正式答覆。

日本經濟新聞以「新雅爾達」形容日本、澳洲及印度對美中俄大國協商的警戒。朝日新聞則指，日方希望藉Quad峰會展現美國仍重視印太夥伴，而非僅由少數大國決定國際事務。