美國總統川普與中國國家主席習近平今年頻繁會面，相互在對方來訪時親自接機，公開場合握手言歡，兩國政府卻持續擴大經濟防線。從關稅、先進晶片到投資審查與關鍵技術出口，美中正築起愈來愈多壁壘。紐約時報指出，隨著兩國競爭從貿易延伸至科技與金融，川習即使維持友好關係，能透過談判解決的爭議反而愈來愈少。

川習十九日將舉行今年第三度會面，但兩國在會前又有新動作。美國政府提出新規，限制中國企業透過境外資料中心取得先進人工智慧（ＡＩ）晶片，並擬擴大禁止美國資金投資中國生物科技、極音速武器及ＡＩ產業。中國十七日批評美方晶片管制，破壞全球產業鏈和供應鏈穩定。

北京也不再只是被動反制美國關稅與制裁。紐時指出，中方正利用製造業與關鍵供應鏈優勢，讓美國及其他國家意識到與中國對抗的代價。

中方也建立更完整的經濟反制工具。除制定阻擋外國制裁的法律機制，中國大陸企業也在國內法院控告遵守美國限制措施的外國銀行，包括摩根大通與花旗。

香港律師柯斯特澤瓦形容，美中「築起的壁壘比橋梁更多」，每項新限制都在兩國之間的高牆再添一塊磚。

紐時分析也提及，從鄧小平當年宣示對外開放，到習近平如今展示科技與外交實力，深圳再次成為中國對外傳遞政策訊息的舞台，只是這次北京必須面對貿易夥伴對其經濟政策與安全風險的疑慮。