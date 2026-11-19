美國總統川普昨抵達深圳，由大陸國家主席習近平親自接機，創下一九八○年大陸禮賓制度改革以來的首例，也是對九月習近平訪美，美國總統川普創下一九六○年代以來總統首度到安德魯空軍基地接機紀錄的「禮尚往來」。

習、川二人接連「破例」接機，凸顯兩人對雙邊關係的「個人情誼」高度重視，也仍保持以個人關係維繫雙邊關係不墜的態勢。

就中共制度來說，根據新華社、人民日報先前文章，一九八○年以前有多位領導人都曾到機場迎接外賓，主要原因是那時候國賓歡迎儀式係在機場舉行，但一九八○年儀制改革後，搬到人民大會堂進行。機場則由大陸外交部副部長迎接，特殊級別的外賓則可提高層級，例如時任大陸國家副主席習近平二○○九年曾到機場迎接時任美國總統歐巴馬，川普今年五月訪問北京，也是大陸國家副主席韓正接機。

觀察近年中共外事發展，至遲於去年八月底的上合組織天津峰會開始，外國領導人抵達大陸，普遍來說，陸方不再由副部級官員迎接，而提升為正部級官員，包含國務院各部委首長，或者所在省市的四套班子一把手。

由此來看，習近平此次親自接機，其實是改寫了中共四十六年來的外交史。

放眼此次整個深圳ＡＰＥＣ經濟領袖會議，川普抵達的陣仗，也明顯高於其他領導人，像是普亭抵達時雖有中共政治局常委蔡奇接機，共軍儀仗隊也有現身、還有青年的大型歡呼表演，但並沒有跡象顯示現場有演奏雙方國歌，川普下機所鋪設的紅毯，也遠較其他領導人為長。

日本首相高市早苗抵達時，陸方則僅派出外交部禮賓司大使章啟月接機，章啟月是前國台辦主任劉結一的妻子，長年擔任外交官，但級別為正局級，明顯低於其他國家領導人抵達時的廣東人大、政協一把手之正部級接機規格。

至於川普已經預告此次川習會將觸及台灣議題，我方領袖代表施振榮昨飛抵深圳時，陸方派出ＡＰＥＣ高官程烈接機，程烈為大陸外交部國際經濟司參贊，級別約為正局級。隨同接機的陸方人員：廣東省ＡＰＥＣ籌委會一級巡視員方濤、深圳市ＡＰＥＣ籌委會一級巡視員莫士龍接機，背景更為特殊，方濤曾為廣東省台辦副主任、莫士龍則為深圳文化廣電旅遊體育局副局長，也曾在統戰系統任職，兩岸雙方的諸多「巧思」，猶待後續揭曉。