大陸國家主席習近平昨與俄羅斯總統普亭在深圳會見，習近平形容，中俄關係既「風雨不動安如山」，又「風物長宜放眼量」，要樹立新型大國關係典範。他強調，雙方要發揮兩國政府、立法機構、軍隊、黨際交往機制作用，確保兩國元首達成的共識得到有效落實。

美中俄峰會前一天，普亭昨晨抵深圳，中共政治局常委蔡奇接機，蔡奇是中共排名第五的高層，是習近平的幕僚長兼心腹。南華早報指出，這次接待規格超越普亭今年五月訪問北京時，由中國外交部長王毅接機的安排。

這是普亭今年第二度訪大陸，他隨後在麒麟山莊和習近平進行午餐會晤。晚間出席ＡＰＥＣ晚宴時，普亭與習近平、美國總統川普三人握手並簡短交談。

普亭昨在ＡＰＥＣ工商峰會上稱，歐盟制裁俄羅斯依然具有遏制效果，但歐盟未能適應對俄制裁所帶來的後果，歐盟正在喪失工業能力和競爭地位，同時債務和通膨卻在不斷上升。