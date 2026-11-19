中國大陸國家主席習近平昨在深圳亞太經合會（ＡＰＥＣ）峰會上，迎接日本首相高市早苗。這是高市一年前發表「台灣有事說」引發與大陸激烈外交爭議後，兩人首次公開見面。

高市抵達ＡＰＥＣ峰會晚宴會場時，習近平與她短暫握手，現場照片顯示兩人面帶笑容。紐約時報說，高市對習說了幾句話，習似乎沒有回應。政治人物與評論員仔細觀察兩人表情與肢體語言，想從中找出兩國關係未來走向線索。

二○一二年日本將釣魚台國有化後，中日也曾交惡，直到二○一四年十一月北京主辦ＡＰＥＣ，時任首相安倍晉三才與習近平會晤。當時習握手時板著臉，也未回應安倍晉三。半年後兩人出席印尼雅加達亞非會議（萬隆會議）六十周年紀念峰會，習近平與安倍握手時才有笑容。

日本媒體報導，其他國家領袖在深圳機場都受到熱烈歡迎，南韓總統李在明抵達時有一群年輕人持著鮮花跳舞迎接，但高市未獲這樣禮遇。

日本ＴＢＳ電視台和香港明報報導，高市早苗抵達深圳時，前往迎接的是大陸前駐希臘大使章啟月。章曾任大陸外交部發言人、駐印尼大使、駐紐約總領事，退休已有五年，這次以「外交部禮賓大使」身分接機。退休前的行政級別一般為「正局級」。

報導指，本次參加ＡＰＥＣ峰會的領導人，不少由廣東省人大常委會主任黃楚平、廣東省政協主席林克慶接機，也即由「現任的正部級」官員迎接。大陸安排「退休的正局級」官員迎接高市，深圳機場現場亦沒手持花束的學生歡迎隊伍，規格「超低」。中日關係惡化之際，預料高市此行不會與大陸國家主席習近平舉行會談。

習近平過去一年持續懲罰日本，報復高市去年的台灣有事說。她二○二五年十一月告訴國會，北京若企圖封鎖或奪取台灣，可能構成日本「存亡危機事態」，暗示日本可能採取軍事回應。

北京隨後對日本進行一系列報復，呼籲大陸旅客避免前往日本，限制關鍵礦產出口，也限制日本水產品進口。大陸官員與評論者在談論日本時措辭也更強硬，外交部發言人郭嘉昆九月底在記者會上刻意直呼高市姓名省略首相頭銜，藉此貶低她。

高市十七日在馬尼拉出席「東協加三」峰會期間，曾主動與代替大陸國務院總理李強出席會議的農業農村部長張柱握手並簡短交談。同行的日本官房副長官中西祐介透露，高市當時以英語打招呼，張柱也作出回應。日本富士電視台引述日本高層指出，高市與張柱交談，傳達日方始終對兩國對話持開放態度，「接下來就看陸方如何回應」。