美中俄三國峰會究竟是誰先提議舉行，現在有不同說法；俄羅斯方面稱在九月上合峰會期間曾討論過在深圳的會晤，俄國總統普亭十月初正式提議召開，隨即獲得好大喜功的美國總統川普應和；巴西總統魯拉則說是他先想到的，原本希望在九月聯合國大會的時候，他還分別與這三位領導人通電話遊說。

不管是誰提，現在峰會即將舉行，三國領導人心中最想談的議題是甚麼？

對普亭來說，肯定是要與川普談一個好的俄烏停戰交易，尤其是在沒有烏克蘭與歐洲參與，而友好的習近平敲邊鼓之下，成功機會更大，同時普亭長期以來一直擔心俄羅斯會失去世界強國地位，與川普、習近平比肩而坐，讓他擁有了世界頂級領導人地位，提升了普亭聲望。

自第二任期開始，川普一直在尋找他心目中的「雅爾達」，三國峰會符合川普風格，大國領導人坐下來商定全球交易，小國只能接受既定安排。就像在一九四五年，羅斯福並未堅持波羅的海三國主權，最後被關入鐵幕，而川普也明確表示，只要停戰，他可以接受烏克蘭領土變更。

中方剛開始排斥，因為擔心川普建議會議開放討論，有可能失控，某些議題對北京並不利，目前北京分別處理與華盛頓和莫斯科的關係，不讓美俄合流，反而更有外交彈性。

可是成為三國峰會的首屆主辦國，有得有失，作為主席國，中方召集美國與俄羅斯，滿足許多人的虛榮心，在廿一大之前，習近平也可以獲得歷史性宣傳效果。

權衡之下，北京同意主辦，但前提是事先做好充分的準備，以確保預定的結果；北京希望中美俄三方峰會是一場高度編排好的會議，內容集中在抽象的世界和平與戰略穩定，每位領導人宣讀一份事先準備好的聲明，不要有討論的空間。

北京不願三方峰會與一九四五年的雅爾達會議相提並論；在中共官方歷史詮釋中，儘管中國在亞洲戰場對日本作戰發揮關鍵作用，雅爾達會議卻排除中國，由美英蘇三國召開，會議上還決定外蒙古公投獨立與東北權益的喪失，這段歷史使北京對大國繞過當事國逕行決定，格外敏感。

如今作為不結盟國家代表，北京更不能參與涉及其他國家的決定，所以烏克蘭戰爭和朝鮮半島無核化等議題，被排除在討論範圍之外，中方希望有關烏克蘭的任何談判都由美國和俄羅斯直接進行，而有關朝鮮半島的討論則由美國和北韓進行。

但川普希望能夠除了合照之外，能夠有可以拿得出來的成果，既然畫分勢力範圍太難看，至少要討論三國核武軍控；近年來中國核武數量急遽增加，美國一再要求中國必須加入美中俄核武軍控，行前也表示核武裁軍將成為三國峰會的主要議題，川普視此為自己的外交遺產，可是中國卻仍在抗拒。

北京的核武器庫遠小於美俄兩國，截至一月，中國的核彈頭數量為六百廿枚，遠低於分別超過五千枚的美國和俄羅斯，所以北京很早以前就強調，在華府和莫斯科先大幅削減自身核武庫前，不會參與軍控談判。

三國峰會究竟怎麼談，會前大家不清楚，會議召開後，也不公開，可能永遠不知情，不過如果這次會議降低期待，重點擺在「首次對話」，也許未來就會有第二次、第三次。