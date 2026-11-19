美國總統川普昨下午飛抵深圳寶安機場，出席亞太經合會（ＡＰＥＣ）第卅三次領導人非正式會議。大陸國家主席習近平親自接機，是其出任大陸領導人以來首次，對川普極為禮遇。在接機過程中，川普與習近平神情愉悅，甚至還「貼臉擁抱」，為今日舉行的「川習三會」以及史上首度「美中俄峰會」營造正面氣氛。

川普昨下午四時四十二分降落深圳機場後，一輛右側懸掛五星旗的紅旗車已停在紅毯上，習近平現身接機，且有大陸軍機在上空飛越迎賓，創下本屆ＡＰＥＣ最高規格接待。相較下，俄羅斯總統普亭昨晨抵達時，大陸派中共政治局常委蔡奇接機，其餘經濟體領導人，除台日港等少數例外，多由正部級的廣東省人大常委會主任黃楚平或者廣東省政協主席林克慶接機。

隨川普到訪的美方官員，包含美國國務卿魯比歐、財政部長貝森特、商務部長盧特尼克、白宮辦公廳主任米勒、美國貿易代表葛里爾、白宮通訊聯絡辦公室主任張振熙等人。

川普昨下機後，並未於車程時間內抵達下榻酒店，推測應於機場稍作休息，隨後才驅車前往下榻的「深圳東海朗廷酒店」，在傍晚五時五十二分抵達。川普車隊規模與五月訪問北京時約莫相當，都有四十輛車以上，現場也有大批媒體與民眾圍觀。

施振榮也出席晚宴

川普抵達後，昨晚前往深圳國際交流中心參加ＡＰＥＣ領導人晚宴。晚宴由習近平和夫人彭麗媛作東，宴會開始前，習近平夫婦與各經濟體領導人、代表及配偶集體合影。身穿一襲桃紅色上衣現身的日本首相高市早苗，先後與習近平、彭麗媛握手並寒暄，習近平與彭麗媛表情皆保持微笑。我領袖代表施振榮昨晚也出席晚宴，在領袖大合影中，位列第二排偏左側位置。

習近平致詞時說，「看五十年的中國就來深圳」，他表示一九七八年自己第一次來深圳，看到的還是一個小漁村。彈指間四十多年過去了，如今這裡高樓林立、車水馬龍，強調深圳的故事是中國改革開放的縮影。他透露，將於領導人會議上，討論擴大相互開放的舉措，拓展各領域務實合作的機遇。「我期待同大家共商亞太合作大計、共襄亞太發展大業。」

美中俄領導人亮相

美國總統川普、俄國總統普亭及習近平在晚宴前拍攝大合照時，普亭走近川普身旁，兩人在習近平面前握手致意。這也是三人在ＡＰＥＣ期間首次一同亮相。

據克里姆林宮隨行記者團發布的影片，普亭、習近平及川普一同出現在紅地毯上，隨後可見，川普、習近平及習近平夫人彭麗媛並肩站著，普亭則走過來。川普與普亭自去年八月在阿拉斯加峰會後就未曾見面。兩人看似熱絡地問候並握手，然後互拍肩膀。

俄國官媒塔斯社報導，普亭與川普ＡＰＥＣ峰會期間，可能有好幾次機會互動。報導引述克宮外交顧問鄂夏柯夫說法，美俄領袖可能在峰會期間不同場合非正式交談。他說，兩人將「站著、在台階上、坐在椅子上」交流，暗示其互動不一定限於正式會談。白宮迄今未證實川普與普亭將另外舉行雙邊會談。

按照議程，今日上午舉行ＡＰＥＣ經濟領袖會議。午間，川普將與習近平在麒麟山莊舉行今年第三度會談；下午二時卅分，美中俄將舉行三方峰會。