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美聯社：川普計劃單獨會普亭 2025年阿拉斯加後首場美俄峰會
一名美國官員證實，總統川普計劃明天在中國與俄羅斯總統普亭單獨會晤。除與中國國家主席習近平共同進行三方會談之外，兩人還會另外舉行會談。
美聯社報導，這將是川普與普亭（Vladimir Putin）自從去年8月在阿拉斯加（Alaska）會面以來首度坐下來會談。兩人當時未能就緩和烏克蘭戰爭達成協議。
川普經常誇口自己與普亭的交情，美國與烏克蘭的關係近來卻似乎急遽惡化。川普拒絕對俄羅斯實施新制裁，烏克蘭無人機所仰賴的衛星支援則在戰爭期間中斷，削弱基輔的作戰能力。
由於談論尚未公開的計畫，向美聯社證實川普與普亭將在中國單獨會面的美國官員要求匿名。
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