美國總統川普昨（18）日下午飛抵深圳寶安機場，出席亞太經合會（APEC）第33次領導人非正式會議。大陸國家主席習近平親自接機，是其出任大陸領導人以來首次，對川普極為禮遇。在接機過程中，川普與習近平神情愉悅，甚至還「貼臉擁抱」，為今日舉行的「川習三會」以及史上首度「美中俄峰會」營造正面氣氛。

按照議程，今日上午舉行APEC經濟領袖會議。午間，川普將與習近平在麒麟山莊舉行今年第三度會談；下午2時30分，美中俄舉行三方峰會。

APEC峰會19日重點行程

今日登場的川習三會，外界關注在輝達黃仁勳風波中，美國推出AI管制新規下，美中科技競爭未來等議題；其次，川普先前提及推測習近平將會主動提出台灣問題，台海問題成為美中博弈關鍵要素之一；外界也關切是否討論雙邊貿易摩擦與關鍵礦產議題。下午的美中俄峰會，關注重點包括俄烏戰事、中東局勢與伊朗問題，及全球核武軍控和AI治理等。

學者分析，川習三會可能尋求維持「鬥而不破」的穩定局面，而美中俄在各方核心利益不同且分歧狀態下，可能難有大突破，但三方都在這場會議中各取所需。

隨川普到訪的美方官員，包含美國國務卿魯比歐、財政部長貝森特、商務部長盧特尼克、白宮辦公廳主任米勒、美國貿易代表葛里爾、白宮通訊聯絡辦公室主任張振熙等人。