亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議（AELM）昨（18）日在中國大陸深圳登場，賴清德總統昨日表示，「台灣，帶著微笑曲線而來！」台灣願意分享經驗，讓更多人共享AI發展成果。

台灣領袖代表、宏碁集團創辦人施振榮昨日啟程前往深圳前，在機場發表談話，強調台灣是全球科技、AI產業及供應鏈不可或缺的重要夥伴，此行將向所有APEC會員，分享台灣在這些議題長期累積的豐富經驗及優勢。

施振榮強調，台灣是全球科技、AI產業及供應鏈不可或缺的重要夥伴，也是亞太區域值得信賴的合作成員，政府及企業透過公私協力及對外投資，將AI產業的餅做大，使更多合作夥伴都能享受AI帶來的紅利。

施振榮昨日約在上午11時抵達深圳，陸方由中國中央APEC籌委會、中國大陸APEC資深官員程烈，及廣東省APEC籌委會一級巡視員方濤、深圳市APEC籌委會一級巡視員莫士龍等人接機。

他在代表團午宴時「脫稿」笑稱，從家裡出發到機場，再從機場抵達會場，一路上暢通無阻，「真的非常非常不習慣」，讓午宴多了幾分輕鬆氣氛。

施振榮在深圳下榻酒店參加歡迎午宴時表示，自己將在本次APEC經濟領袖會議中全力以赴，達成總統交付的三項目標：第一，讓台灣的聲音在國際舞台清晰傳遞；第二，彰顯台灣在關鍵半導體中的不可或缺的角色；第三，表達台灣將繼續扮演區域和平與繁榮的穩定力量。

施振榮指出，近年台灣經濟成長及人均國內生產毛額（GDP）屢創新高，經濟成就有目共睹，半導體及AI等新科技快速發展，更讓台灣受到國際關注。

施振榮也提到，自己曾於2007年澳洲雪梨APEC峰會擔任領袖代表，時隔19年再度出任此職。

面對地緣政治、供應鏈重組及AI應用等全球挑戰，他期盼進一步宣揚「Wisdom from Taiwan（來自台灣的智慧）」，讓台灣實踐經驗成為世界可以應用的智慧。

他並深信，科技的終極價值在於提升人類福祉，面對外界擔憂AI取代人類的聲浪，更期待見證人類與AI之間的互補與協作。