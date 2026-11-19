亞太經濟合作會議（APEC）企業諮詢委員會（ABAC）代表、廣達（2382）技術長張嘉淵昨（18）日表示，今年APEC針對AI提出不少參與計畫及實際案例，明年將更聚焦AI落地與應用，讓討論不再只是倡議，而是能進一步看到推動後的具體成果。

談到台灣在AI產業的定位，張嘉淵指出，若以五層蛋糕架構來看，台灣向來優勢在於底層基礎建設，尤其在運算基礎建設方面，具重要地位，也獲得國際認可。

他以16世紀以製作小提琴聞名的義大利克雷莫納為例，形容台灣就像小提琴製造者，但小提琴完成後，仍需要演奏家及作曲家合作，才能演奏出美妙音樂。

張嘉淵表示，台灣在AI領域有不同合作方式，例如部分經濟體缺乏從零建構完整運算環境能力，台灣可提供相關合作；若有經濟體擅長AI演算法及應用，也能透過不同方式合作。他認為，APEC是很好的國際合作平台，無論美國、加拿大、日本或其他經濟體，台灣都有不同合作方式及切入角度。

張嘉淵表示，過去AI主要聚焦數位創新，如今討論範圍已擴大至財務、能源、教育等不同面向。AI發展需要算力，資料中心建置也需要大量能源，除了關注AI帶來的效益，也須思考對環境及社會造成的成本與影響。