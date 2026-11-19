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美、中、俄三國元首將會晤 總統府：緊密掌握狀況
美國、中國大陸、俄羅斯三國元首今（19）日將會晤，總統府昨表示，我方正面看待，亦與美方緊密聯繫，完整掌握各項狀況；我國立場始終一致，就是強化自我防衛，全力維持現狀不受破壞，並持續與國際民主友盟合作，守護區域安全。
今年亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議於中國大陸深圳舉行，今日大陸國家主席習近平也將與俄羅斯總統普丁、美國總統川普在深圳進行美中俄領袖峰會，是三國元首史上首次面對面會晤，受到世界各國關注。
對於美中俄峰會，總統府發言人郭雅慧昨日表示，任何有助於管理威權擴張風險，有助區域安全穩定的努力，我方都正面看待，我方也與美方緊密聯繫，對各項狀況完整掌握。郭雅慧重申，作為印太區域、國際民主社群一員，我國的立場始終一貫，就是強化自我防衛。
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