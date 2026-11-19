美中俄三國峰會究竟是誰先提議舉行，現在有不同說法；俄羅斯方面稱在九月上合峰會期間曾討論過在深圳的會晤，俄國總統普亭十月初正式提議召開，隨即獲得好大喜功的美國總統川普應和；巴西總統魯拉則說是他先想到的，原本希望在九月聯合國大會的時候，他還分別與這三位領導人通電話遊說。

2026-11-19 00:00