大陸國家主席習近平和俄羅斯總統普亭昨（18）日在深圳會晤，今（19）日再與美國總統川普舉行歷史性的三方峰會。外界擔心三人恐繞過基輔與歐洲，直接決定烏克蘭命運，並重新瓜分全球勢力範圍。

華府先前曾暗示，三方峰會將不會觸及烏克蘭議題，但川普隨後卻改口稱會討論；中國方面則表示，會談內容將涵蓋「維護世界和平」。

根據美方說法，核裁軍也在討論之列，但外界認為，北京正積極擴充規模相對較小的核武庫，不太願意談這項議題。

習近平昨會見普亭時表示，中俄關係既「風雨不動安如山」，又「風物長宜放眼量」，為變亂交織的世界提供更多穩定性和確定性。普亭則說，俄中雙方將加強「背靠背」戰略協作。

深圳APEC領導人會議歡迎晚宴上，大陸國家主席習近平（右九）、美國總統川普（右十）、俄國總統普丁（右七）與各經濟體領導人合影，我APEC領袖代表施振榮與夫人葉紫華站在後排左二、左一。外交部／提供

在昨日APEC峰會晚宴上，川普、普亭、習近平同框亮相。習在晚宴上致詞，他以深圳從小漁村發展為國際化大都市的歷程，形容深圳是中國改革開放的縮影，也是亞太合作的成功範例。今天的領導人會議將討論擴大相互開放、探索創新驅動增長及拓展務實合作等議題，期待與各方共商亞太合作大計。

中俄領導人昨日還同時表達反對貿易保護主義，多國也表達增強對中國大陸合作關係，加拿大外長則稱要減少對美國貿易依賴。

普亭提到，中俄兩國的貿易額已連續幾年大幅超過2,000億美元大關。「這是我們不久前為自己設定的目標。而且總的看來，今年我們不僅將再次達到這一水平，而且我們的貿易額還將呈現良好的增長態勢。」

普亭昨還表示，歐盟制裁俄羅斯依然具有遏制效果，但歐盟未能適應對俄制裁所帶來的後果，歐盟正在喪失工業能力和競爭地位，同時，債務和通膨卻在不斷上升。

普亭說，俄羅斯已成為世界上遭受懲罰性措施（即制裁）數量最多的國家，創下了世界紀錄，「俄羅斯已成功經受住了制裁的考驗。」他強調，昔日的霸權國家非但不去適應新機遇，反而試圖遏制那些如今展現出進步的國家的發展。

習近平昨也與南韓總統李在明會晤並強調，中韓雙方要堅持戰略自主，維護好兩國關係政治基礎，並要用好用足中韓自貿協定第二階段談判成果，培育人工智慧（AI）等新興科技產業合作生態。

加拿大外交部長安南德昨表示，加拿大正採取循序漸進的方式恢復與中國接觸，在權衡相關風險與利益的同時，加強兩國經貿合作，以減少對美國的貿易依賴。