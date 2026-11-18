俄羅斯、中國、美國領袖將展開三方會談。英國廣播公司新聞網報導，這讓俄羅斯總統普亭擺脫國際排斥，得以誇口西方施壓之舉已然失敗，但這個大舞台未必能讓他離戰勝更近一步。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，這場會談甚至還沒登場，但無論結果如何，普亭（VladimirPutin）、川普與習近平明天的小型高峰會看來已讓克里姆林宮先贏一局。

回想2022年，俄羅斯全面入侵烏克蘭後，普亭遭到國際排斥。西方領袖決心因烏克蘭戰爭而孤立他、孤立俄羅斯。

時間來到2026年，普亭已促成一場在深圳舉行的歷史性會談，這是中國、俄羅斯、美國領袖史上首次坐下來，只有他們3人進行的會談。

這讓普亭如願躋身全球政治核心圈，與兩大強權領袖平起平坐。他也因此得以誇口，西方對俄羅斯施壓之舉已然失敗。

普亭在亞太經濟合作會議（APEC）一場企業論壇中說：「我們看到這樣的例子：有人試圖孤立我們國家－承受著前所未有制裁壓力的俄羅斯，卻以失敗告終。」

隨後，他與習近平會面。

克宮表示，普亭與習近平、川普的三方會談將是深圳的「亮點」。

這讓普亭得以展現國際政治家姿態，即使俄軍持續猛烈轟炸烏克蘭城鎮，克宮也持續拒絕無條件全面停火的構想。

一場短暫會談不太可能重塑世界，表面觀感、畫面，以及那張合照才是關鍵，呈現出3位領袖、3個大國，在商討重大議題的景象。

川普已經表示，他希望在深圳討論自己「最喜歡的話題」—烏克蘭戰爭。而若能在沒有烏克蘭官員或歐洲領袖在場的情況下，向川普和習近平陳述俄方立場，克宮很可能樂見這樣的機會。

目前不清楚中國是否希望將烏克蘭戰爭列入深圳會談議程。北京在有關這場即將舉行的三方會談的官方聲明中較籠統地提到，有必要討論「維護世界和平、促進戰略穩定」。

普亭發動所謂「特別軍事行動」將近5年後，俄羅斯仍難以贏得對烏克蘭的戰爭。這段期間，俄軍在戰場上蒙受重大損失。

深圳峰會或許能給普亭一個大舞台，讓他站在耀眼聚光燈下。但這未必能讓他距離贏得這場戰爭更近一步。