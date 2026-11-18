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一手對美談、一手與陸合作…卡尼深圳晤川普 快閃談判不到20分鐘
加拿大總理卡尼18日與美國總統川普於深圳亞太經濟合作會議（APEC）場邊會面，討論兩國貿易協定談判。
加拿大總理辦公室會後發表聲明表示，兩位領導人討論正在推動的工作，以達成互利的貿易協定。這項協定將創造優質就業，減輕民眾生活負擔，並充分尊重加拿大的語言、文化與主權。雙方同意將持續推進這項工作，並保持密切聯繫。
加拿大總理辦公室透露，兩人會談不到20分鐘。美方出席者包括貿易代表葛里爾、商務部長盧特尼克及國務卿魯比歐，加國則有外交部長安南德等人。
美國國家廣播公司（NBC）引述白宮官員說法，川普是在深圳下榻飯店會見卡尼。白宮尚未發布會談紀要。
卡尼會前在記者會上說，加拿大擴大與中國大陸的貿易關係，不是川普最關心的議題。「我不該替他發言，但在他的議題優先順序裡，這根本不是首要問題」。
卡尼說，加美貿易關係比加中「複雜得多」，美國「從根本上改變貿易目標」，加拿大只接受符合本國利益的協定。加中本周剛同意取消豬肉、鋼鋁等商品的貿易限制。
由於美國接連加徵關稅，加拿大今年8月暫停與美國貿易談判。卡尼11月1日說，雙方談判取得進展，葛里爾12日也證實兩國官員近日有接觸。兩國正就美加墨協定（USMCA）進行檢討。
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