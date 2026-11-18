亞太經濟合作組織（APEC）領導人非正式會議歡迎晚宴18日舉行，大陸國家主席習近平與美國總統川普、俄羅斯總統普亭同場出席，三人並在晚宴前互動。我APEC領袖代表、宏碁集團創辦人施振榮與夫人葉紫華也出席晚宴，但台灣代表團座位安排在全場最後一排，施振榮與習近平座位相隔約8個席位，與川普則相隔約9個席位。

亞太經濟合作組織（APEC）第三十三次領導人非正式會議歡迎晚宴18日晚間在深圳國際交流中心舉行。據掌握，現場以大圓桌形式宴客，台灣代表團被安排在會場最後一排第27桌，全場共設38桌，施振榮座位距離大陸國家主席習近平約8個席位，距離美國總統川普則約9個席位。

施振榮當晚與夫人葉紫華一同出席晚宴，葉紫華換穿淺色中式服裝。晚宴前舉行的領袖及代表合影中，施振榮夫婦站在第二排最右側。晚宴入座後，施振榮坐在該排最末座，右側為夫人，左側則沒有其他人。

在晚宴上，習近平先伸手致意，施振榮隨即握手回應，接著並肩合影。合照結束後，施振榮向習近平拱手致謝，習近平面帶微笑、點頭回應，雙方簡短互動後結束會面。據了解，雙方握手寒暄，一切行禮如儀。

同日稍早，施振榮午間在下榻酒店歡迎午宴致詞時，坦言此行自己「非常受到禮遇了，可以說非常非常不習慣」。他接著照稿致詞表示，自己獲賴總統指派擔任今年APEC經濟領袖代表，深知此行使命重大。

他說，自己曾於2007年在澳洲雪梨APEC峰會擔任領袖代表，時隔19年再度出席。面對地緣政治、供應鏈重組及AI應用等挑戰，他盼望進一步宣揚「wisdom from Taiwan」，讓台灣的實踐經驗成為世界可以應用的智慧。

此外，台灣代表團周邊可見新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan），胸前佩戴新加坡國旗徽章，附近另有越南ABAC代表阮成興（Nguyen Thanh Hung）及美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。

此外，隨同參加APEC的台方官員曾主動與美國商務部長魯特尼克（Howard Lutnick）及國務卿魯比歐（Marco Rubio）接觸，雙方握手寒暄後。

我APEC領袖代表施振榮與夫人葉紫華18日晚間出席歡迎晚宴，與習近平、彭麗媛夫婦握手並合影。圖／外交部提供