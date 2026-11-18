中國大陸國家主席習近平18日在深圳亞太經合會（APEC）峰會上，迎接日本首相高市早苗。這是高市一年前發表「台灣有事說」引發與大陸激烈外交爭議後，兩人首次公開見面。

高市抵達APEC峰會晚宴會場時，習近平與她短暫握手。紐約時報說，高市對習說了幾句話，習似乎沒有回應。政治人物與評論員仔細觀察兩人表情與肢體語言，想從中找出兩國關係未來走向線索。

2012年日本將釣魚台國有化後，中日也曾交惡，直到2014年11月北京主辦APEC，時任首相安倍晉三才與習近平會晤。當時習握手時板著臉，也未回應安倍晉三。半年後兩人出席印尼雅加達亞非會議（萬隆會議）60周年紀念峰會，習近平與安倍握手時才有笑容。

日本媒體報導，其他國家領袖在深圳機場都受到熱烈歡迎，南韓總統李在明抵達時有一群年輕人持著鮮花跳舞迎接，但高市未獲這樣禮遇。

習近平過去一年持續懲罰日本，報復高市去年的台灣有事說。她2025年11月告訴國會，北京若企圖封鎖或奪取台灣，可能構成日本「存亡危機事態」，暗示日本可能採取軍事回應。

中國隨後對日本進行一系列報復，呼籲大陸旅客避免前往日本，限制關鍵礦產出口，也限制日本水產品進口。大陸官員與評論者在談論日本時措辭也更強硬，外交部發言人郭嘉昆9月底在記者會上刻意直呼高市姓名省略首相頭銜，藉此貶低她。

一般預料，習近平與高市不太可能在深圳舉行正式會談。