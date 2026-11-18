亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖晚宴18日晚間登場，我方領袖代表、宏碁集團創辦人施振榮與夫人葉紫華連袂出席，晚宴結束後，兩人受到中國大陸國家主席習近平與夫人彭麗媛歡送。習近平主動伸手與施振榮相握，兩人隨後合影留念，現場互動氣氛平和。這是我方領袖代表再度在APEC場域與中國大陸領導人握手合影的難得一刻。

從現場畫面可見，施振榮與葉紫華在晚宴結束後與習近平會面，習近平先伸手致意，施振榮隨即握手回應，兩人握手約兩秒，接著並肩合影。合照結束後，施振榮向習近平拱手致謝，習近平則面帶微笑、點頭回應，雙方簡短互動後結束會面。

此外，施振榮進入晚宴會場時，大廳樂團也演奏台灣歌曲「高山青」迎接，為晚宴增添一段特別的現場插曲。