美國總統川普今天抵達中國，尋求鞏固美國做為全球科技龍頭的地位。但是美國國內接連發生令人憂心的科技當機潮，迫使政府急忙安撫民眾，反而導致川普亞洲行一時為之失焦。

美聯社報導，川普希望在明天與中國國家主席習近平、俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）舉行可能充滿變數的三方會談前展現強勢且篤定姿態，這些問題卻讓美國政府陷於被動。

●服務中斷衝擊川普形象

亞洲行啟程時，川普對這些服務中斷事件原本不以為意，但是美國民眾擔心無法收發電子郵件、查詢銀行帳戶或安全搭機。

他昨天在菲律賓首都馬尼拉表示：「沒事的。」他暗示，這一切不過是身為「強盛大國」所伴隨的必然代價。

然而，微軟（Microsoft）、美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration）、摩根大通集團（JPMorgan Chase）、國家安全局（National SecurityAgency）的通訊網路接連發生服務中斷，開始導致川普出訪失焦。這些事件令人憂心人工智慧（AI）可能打亂日常生活。

因此，川普出訪次日一開始，國務卿盧比歐（Marco Rubio）便出面代表川普安撫美國民眾。身兼國家安全顧問的他告訴記者，「完全沒有」證據顯示這些中斷事件彼此相關，或與敵對國家、駭客或犯罪分子有關。

●美中俄三方會談將登場

川普表示，明天進行首次美中俄三方會談時，他計劃與習近平和普亭討論限制核武，並且讓2022年因俄羅斯入侵而引發的烏克蘭戰爭劃下句點。儘管這場會談前所未有，分析人士並不預期會有實質突破。

出訪前，川普幕僚曾告訴記者，烏克蘭戰爭不會列入議程。但是川普昨天表示，每月數以萬計俄軍陣亡的代價已經為解決衝突創造契機。他說：「我認為事情已經非常接近談成了…我們會就此進行一場很好的會談。」

川普也透露可能與普亭私下會面，並且另行與北韓領導人金正恩會談。但是這兩項安排都尚未列入正式行程。

●川習會晤因黃仁勳婚外情蒙陰影

川普即將與美國兩大地緣政治對手的領袖會面，引發外界不安，因為這位美國總統對諸如加拿大和北大西洋公約組織（NATO）的歐洲夥伴等傳統盟友反而較不友善。

他原本意在抑制中國貿易順差的關稅措施幾乎未能阻擋這個全球製造業霸主的發展步伐。中國商品貿易順差連續第2年突破1兆美元。

即使美國沒有發生這些數位服務中斷事件，如何因應與AI有關的問題給這場峰會蒙上一層陰影。

川普在科技業的緊密盟友黃仁勳最近承認與一名疑為中國政府特務的女子有婚外情而辭去輝達（NVIDIA）執行長職務。北京否認她是間諜，但是這段婚外情引發疑慮，關注中國究竟如何取得輝達晶片，用來開發與美國競爭的自家AI模型。

本週被問到美國為何沒有更積極阻止中國取得先進電腦晶片時，川普表示，政府內部存在不同意見，而且「我們與中國的關係非常好，你不會想要冒犯他們」。