亞太經濟合作組織（APEC）非正式領導人會議歡迎晚宴18日晚間舉行，日本首相高市早苗與大陸國家主席習近平握手、合影，這也是高市去年發表「台灣有事」相關言論、引發中日關係緊張以來，兩人再度公開互動。

從外電的現場直播畫面可見，高市早苗身穿紅色西裝外套進場時，習近平面帶微笑，高市隨後主動向習近平交談，惟習近平未見明顯回應，兩人接著握手合影，高市也與習近平夫人彭麗媛握手。互動結束後，習近平與彭麗媛均向高市點頭致意。

日本共同社10日引述多名日中關係人士提到，日方原本希望把握APEC領袖峰會機會，安排高市與習近平舉行正式會談，但雙方協調始終未有進展。報導指出，中方對高市去年11月在日本國會有關「台灣有事」的答詢不滿，至今未改變拒絕對話的立場。

報導並引述中方消息人士指，在主要與會國家領袖中，日本可能成為唯一未能與習近平舉行雙邊會談的國家。消息人士並表示，習近平將盛情接待美國、俄羅斯等國領袖，相較之下，高市可能受到冷遇。

報導表示，日本政府原本仍計畫爭取到最後一刻，希望促成高市與習近平會談，但在雙邊協調未有進展的情況下，較務實的做法是尋求兩人在APEC場合握手或短暫接觸。中方消息人士當時也曾說，習近平可能依照外交禮儀與高市握手。

高市2025年11月7日在日本國會針對「台灣有事」發表相關答詢，引發中方強烈反彈，日中關係持續緊張，至今屆滿一周年。共同社先前報導指出，中方對高市相關言論的不滿，也是此次日方爭取雙邊會談未能取得進展的原因之一。

除高市與習近平的互動外，晚宴迎賓場合也可見其他領袖與習近平握手致意。菲律賓總統馬可仕與夫人一同出席，習近平也與馬可仕握手；南韓總統李在明同樣與夫人同行，並與習近平握手。

美國總統川普進場時，習近平與他熱情握手，彭麗媛也與川普交談。隨後，俄羅斯總統普亭上前與川普握手。晚宴領袖大合照時，我APEC領袖代表、宏碁集團創辦人施振榮與夫人站在後排左二，從直播畫面未見施振榮在大合照中與其他領袖有進一步互動。

大陸國家主席習近平與夫人彭麗媛18日晚間在APEC非正式領導人會議歡迎晚宴迎接日本首相高市早苗，高市也與彭麗媛握手致意。圖／截自美聯社YT直播