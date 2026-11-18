聽新聞
0:00 / 0:00
美中俄領袖APEC晚宴同框 俄媒：歷史性畫面
英國廣播公司（BBC）報導，中國大陸國家主席習近平、俄國總統普亭及美國總統川普18日在深圳亞太經合會（APEC）晚宴同台亮相，俄國媒體將此形容為「今天最重要的畫面」、「歷史性握手」。
BBC認為，這正是克里姆林宮想要的畫面。俄國經濟實力遠遠不及美國與大陸，但在APEC峰會上，普亭顯然覺得已與川習平起平坐。俄國正向全球傳遞訊息，即孤立俄國的企圖已失敗。
報導說，雖然19日美中俄峰會不太可能有實質成果，但普亭已達成其主要目的，他置身這個俱樂部，又吸引全球媒體目光，凸顯俄國是不可撼動的強權之一。
美聯社指出，這是普亭自2017年以來首次親自出席APEC峰會。他在企業領袖高峰會上說，「制裁、關稅及出口限制」已「喪失作用，且很大程度上失去嚇阻效果」，並強調俄國希望與亞太地區建立更緊密的經濟關係，亞太地區占俄國貿易總額一半以上。
他還說，俄國已申請擔任2035年APEC主辦國。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。