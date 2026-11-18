英國廣播公司（BBC）報導，中國大陸國家主席習近平、俄國總統普亭及美國總統川普18日在深圳亞太經合會（APEC）晚宴同台亮相，俄國媒體將此形容為「今天最重要的畫面」、「歷史性握手」。

BBC認為，這正是克里姆林宮想要的畫面。俄國經濟實力遠遠不及美國與大陸，但在APEC峰會上，普亭顯然覺得已與川習平起平坐。俄國正向全球傳遞訊息，即孤立俄國的企圖已失敗。

報導說，雖然19日美中俄峰會不太可能有實質成果，但普亭已達成其主要目的，他置身這個俱樂部，又吸引全球媒體目光，凸顯俄國是不可撼動的強權之一。

美聯社指出，這是普亭自2017年以來首次親自出席APEC峰會。他在企業領袖高峰會上說，「制裁、關稅及出口限制」已「喪失作用，且很大程度上失去嚇阻效果」，並強調俄國希望與亞太地區建立更緊密的經濟關係，亞太地區占俄國貿易總額一半以上。

他還說，俄國已申請擔任2035年APEC主辦國。