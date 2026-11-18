俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）今日（18日）凌晨乘專機抵達深圳，準備出席今明兩日舉行的亞太經合組織（APEC）第三十三次領導人非正式會議。中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇等官員親自到機場迎接。值得注意的是，今次普亭走下舷梯期間，身旁罕見未見有攜帶黑色「核手提箱」的保鏢緊貼跟隨。

普亭任內第26次訪華 凌晨抵達深圳精神飽滿

據《看看新聞》，普亭步出機艙走下舷梯時神態輕鬆，面帶微笑與接機人員握手致意。這是他繼今年5月國事訪問後再度來華，亦是他任內第26次訪華。

11月18日上午，亞太經濟合作組織（APEC）工商領導人峰會開幕式在深圳舉行，俄羅斯總統普亭發表致辭，表示希望與中國開展全面多層次的經濟貿易聯繫，期待亞太經合組織領導人非正式會議期間舉行的中美俄三方峰會，預期中美俄三方峰會會產生巨大潛在好處。

「核手提箱」已成普亭外訪標配

回顧過往外訪行程，普亭身邊經常出現兩名身穿制服的俄羅斯海軍軍官，各自提着一個黑色公事包緊隨其後。

根據路透社早前的報導，這個神秘黑箱，正是外界俗稱「核按鈕」的俄羅斯核武指揮終端系統「Cheget」（以高加索山脈的切吉特山命名）。

普亭於2023年10月在北京出席「一帶一路」高峰論壇期間，鏡頭便曾罕見捕捉到其身後海軍軍官手提公事包的特寫畫面。

今年5月普亭訪華時，由中央外事工作委員會辦公室主任兼任外交部部長王毅接機，紅毯上緊跟俄方隨侍在側的標誌性「箱保鏢」。

俄新社（RIA）記者曾在通訊軟件Telegram發文直言：「如果沒有某些手提箱，普亭的旅行就不算完整。」

據此前報導，這個長期與俄羅斯最高領導人寸步不離的「Cheget」，極少在公開場合曝光，不過，俄羅斯國防部旗下電視台紅星台（Zvezda）曾於2019年罕見播放專題節目，公開過舊款「核手提箱」的內部構造。

路透社指出，俄羅斯電視台紅星台（Zvezda）曾於2019年播放節目，展示「核手提箱」的內部。在名為「命令」的部份中有兩個按鈕：白色的「啟動」按鈕，以及紅色的「取消」按鈕。 此外，「核手提箱」是靠「快閃記憶體卡」（Flash Card）啟動功能。

罕見「不帶」神祕黑箱 傳遞對中國高度信任

今次普亭再次訪華，這隻標誌性的黑箱子卻未見蹤影。外界隨即猜測，此舉或是對中國的安保體系具備足夠信任。

中俄「背靠背」的戰略關係，讓年內第二次踏上中國土地的普亭展現出「賓至如歸」的鬆弛感。作為東道主，中國向來擁有嚴格且科學的安保及應急保障體系。

對於第26次訪華的「老朋友」普亭而言，在如此高規格的出行陣容下，刻意在公開鏡頭前「不帶」黑色手提箱，傳遞的政治信號相當明確——徹底信任中國。

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文章授權轉載自《香港01》