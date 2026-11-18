日本首相高市早苗今天下午抵達中國深圳準備出席亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會，但中國安排的機場歡迎儀式，卻明顯不如其他國家領袖熱鬧。日中關係因為台灣議題持續緊張，中方接待規格的差異，也格外引發關注。

根據日本NHK及TBS報導，高市下午4時過後抵達深圳機場，由中國外交部負責禮賓事務的官員章啟月迎接。兩人握手並短暫交談後，高市在儀仗隊迎接下，與幾名中方人員打過招呼，隨即搭車離開。

相較之下，南韓總統李在明夫婦、俄羅斯總統普丁及其他國家領袖抵達時，中方安排年輕人在專機旁手持裝飾品歡迎，現場也有音樂及人員歡呼。高市抵達時，這些活動卻沒有出現。

TBS更以分割畫面比較高市與李在明夫婦抵達機場時的情況，凸顯兩國領袖受到的接待差異。從畫面上可見，相較於數十人列隊歡迎李在明夫婦，高市的歡迎陣仗明顯冷清。

值得注意的是，美國總統川普也在下午6時左右抵達深圳，並由中國國家主席習近平親自迎接，與高市由中國外交部禮賓官員接機的層級高低形成對比。

這是高市就任首相後首次訪問中國。她先前結束在菲律賓出席東協相關峰會，以及日美澳印四方安全對話（Quad）領袖會議等行程後，轉往深圳參加APEC。

日中關係自去年11月高市在國會針對「台灣有事」發表相關言論後持續惡化。中國不僅呼籲民眾避免前往日本，也加強稀土等軍民兩用物資的出口管制，並批評高市政府強化防衛能力的政策是「新型軍國主義」。

雖然日本國會議員今年以來陸續訪中，試圖為雙方關係降溫，但政府間的正式接觸仍相當有限。日本政府強調，正因為雙方存在分歧，更需要保持對話，但內部也普遍認為，日中關係要改善恐怕還需要一段時間。

另一方面，美國、中國與俄羅斯領袖預定19日舉行會談，日本卻可能難與3大國領袖正式會晤，也讓高市的外交處境受到質疑。

TBS特別評論員星浩日前在新聞節目「news23」中指出，高市過去曾主動擁抱川普，積極展現兩人的親密關係，但川普如今更重視與中國、俄羅斯等大國之間的利益交易，而非傳統同盟關係。

星浩認為，高市因「台灣有事」發言與中國關係惡化，幾乎失去與習近平溝通的管道；俄羅斯方面則有北海道新聞記者今井裕紀遭拘留、普丁前往日本主張擁有主權的北方領土等事件。

他直言，高市與美中俄三大國的外交關係都不順利，「坦白說，這可以稱為過去一年高市外交的失敗」。

不過，日本政府目前仍在協調高市與普丁接觸。如果順利實現，將是日俄領袖自2019年以來，時隔7年再次面對面會晤。

至於川普，星浩認為高市或許還有機會與他短暫交談，但與習近平、普丁舉行正式會談的可能性不高，恐怕只能被排除在主要外交互動之外。

如今高市才剛抵達中國，就因機場歡迎儀式與其他國家領袖出現落差而受到關注。接下來她能否藉由APEC與習近平、川普及普丁展開實質接觸，也將成為觀察日本外交處境的重要指標。