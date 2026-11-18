APEC經濟領袖峰會將登場，學者今天表示，台灣在半導體、人工智慧及數位科技領域具有重要優勢，可藉此深化國際合作；面對美中俄互動及俄羅斯在印太地區的軍事活動，區域民主國家更應強化合作，共同維護安全穩定。

2026年亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議在中國深圳舉行，台灣領袖代表施振榮今天抵達深圳。亞太和平研究基金會執行長董立文、中央警察大學水上警察學系兼任助理教授林廷輝分別對媒體就台灣參與APEC、美中俄互動及印太區域安全情勢提出分析。

董立文表示，施振榮此行帶著「數位機會中心」的重要主張出席APEC峰會，展現台灣有備而來，不僅提出願景，也希望推動具體合作。台灣位居全球晶片供應鏈核心地位，在數位發展領域具有重要優勢，各國也需要台灣的參與及貢獻。

談及美中俄三方互動，董立文指出，對中國而言，川習會最重要的目標是維護美中關係和諧。至於三方會談，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）希望討論烏克蘭和平與歐洲安全架構，包括北約撤出東歐、歐洲脫離美國核保護傘；美國總統川普（Donald Trump）則希望推動新一輪削減戰略核武器談判。

董立文認為，面對俄羅斯的要求，中國「不敢說Yes，也不敢說No」，既難以回應俄方主張，也不願接受美國的核武談判提議。他研判，習近平在三方峰會上的發言可能空泛、不著邊際，台灣不會成為會談議題，中國可能僅扮演接待與協調角色，反而陷入兩難處境。

林廷輝指出，外界先前擔憂中國可能違背國際規則，阻撓台灣領袖代表出席峰會，但中國此次並未阻擋。他認為，台灣在半導體、人工智慧及經濟領域的實力不容小覷，即使中國是主辦方，也無法輕忽台灣的重要性。此次峰會正是台灣展現自身優勢、貢獻國際社會的重要機會，也能讓其他APEC會員經濟體共同受益。

林廷輝並說，川普在美中俄三邊峰會前出席四方安全對話（Quad），是其任內首次參與，展現美國對台海與印太安全的高度關切，也傳達美國與民主盟邦共同維護國際規則、反對以脅迫手段處理海洋爭議的立場。

另外，針對俄羅斯近期在日本、南韓及台灣周邊空域的軍事活動，董立文認為，俄羅斯藉此向亞洲國家示威，試圖為後續談判創造籌碼。台灣與亞洲各民主國家應強化合作，美國近期也積極加強與印太盟友互動，展現對區域安全的承諾。

林廷輝則認為，俄羅斯受到俄烏戰爭影響，國力有所衰退，因此試圖透過軍事行動「虛張聲勢」，向國際社會展現仍具備對第一島鏈周邊施壓的軍事實力。他強調，第一島鏈民主國家必須更加團結合作，持續強化自身防衛能力，共同因應區域安全挑戰。