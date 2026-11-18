美國總統川普18日抵達深圳，成為首位訪問深圳的美國總統。美國有線電視新聞網（CNN）說，中國大陸國家主席習近平將在峰會上展示大陸現代發展過程中的城市縮影，包括高水平規劃、迅猛科技水平與快速財富創造。

報導指出，川普此行將親眼見識深圳這個中國版矽谷。這座城市不僅是科技企業家雲集之地，也是送餐機器人蓬勃發展，以及全球最快速超級電腦的所在地。

然而，深圳所展現的科技實力象徵中國科技進步的同時，也凸顯美中兩國之間日益激烈的競爭。從原物料、先進晶片到龐大市場商機，這些領域都已成為川普與習近平角力的焦點。

如今，深圳已孕育出許多享譽全球的科技企業。其中，華為是全球最具規模的科技公司之一；比亞迪則於去年超越特斯拉，成為全球最大的電動車銷售商。此外，騰訊旗下擁有全球知名的社群平台微信，而大疆創新則是全球最大的無人機製造商之一。

川普18日抵達深圳寶安機場，他走出空軍一號前，表演者揮舞美中國旗歡迎。法新社