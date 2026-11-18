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現場直擊／川普車隊抵達下榻酒店 晚間將出席APEC活動
美國總統川普18日傍晚抵達深圳，陸方破天荒由大陸國家主席習近平親自到深圳寶安機場接機，隨後川普驅車前往下榻酒店，周圍諸多民眾在現場等待。
川普約莫傍晚5點52分抵達下榻的酒店「深圳東海朗廷酒店」，周圍早已有安保布置，但仍能允許媒體持APEC採訪證在周圍特定地點拍攝，部分民眾也成功進入。
現場還有眾多警察協助維持治安，提醒媒體與民眾注意安全，深圳農林路的特製閘口，直到川普車隊抵達前五分鐘才打開，車隊經過後又關上。
本報記者目測，川普此次到深圳的車隊，規模與5月訪問北京時相當，都有數十輛車。
川普抵達後，預計稍晚將參加APEC領導人晚宴合影，明日中午與習近平會談後，兩人和俄羅斯總統普亭一齊舉行美中俄三方峰會。
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