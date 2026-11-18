大陸國家主席習近平18日親自前往深圳寶安國際機場，迎接出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議的美國總統川普。新華社報導，習近平指出，今年9月他訪美時，川普總統夫婦專程赴機場迎接，中國是禮儀之邦，有禮尚往來的傳統，期待與川普就事關中美關係、亞太合作和世界格局的重大問題深入交換意見。川普則說，感謝習近平主席親赴機場迎接，相信此訪將進一步推進兩國關係，取得圓滿成功。

這是習近平就任大陸最高領導人以來，首度親自前往機場迎接外賓，顯示北京高度禮遇川普，極為罕見，受到國際社會高度關注。

新華社最新報導，習近平迎接川普時的情況，以及兩人談話內容。

報導形容，在迎賓曲中，習近平與川普親切握手。三軍儀仗隊行舉槍禮，少年兒童向川普獻花。中美兩國國旗迎風招展，軍樂團奏兩國國歌，戰機飛越致敬。兩國元首向青年歡迎隊伍揮手致意。

習近平表示，今年9月他訪美時，川普總統夫婦專程赴機場迎接，並舉行隆重歡迎儀式。中國是禮儀之邦，有禮尚往來的傳統。「我歡迎你再次訪華，期待同你就事關中美關係、亞太合作和世界格局的重大問題深入交換意見，推動基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係向前發展。」

據報導，川普表示，感謝習近平主席親赴機場迎接，感謝中方特殊安排，很高興再次到訪偉大的中國。「習近平主席是一位偉大的領袖，每一次同習近平主席會晤都非常愉快，相信此訪將進一步推進兩國關係，取得圓滿成功。」

這次是川普今年第二次訪問大陸，先前他曾於5月對北京進行國是訪問，兩國領導人在訪問期間同意建立建設性的中美戰略穩定關係。

備受國際社會關注的美中俄三國峰會，預計19日在深圳舉行，核裁軍、俄烏戰爭、能源及人工智慧等議題受矚。美中俄三方峰會前，川普將先與習近平舉行會談，也是今年內第三度「川習會」。

今年9月23日至25日，習近平赴美進行國是訪問，抵達安德魯斯聯合基地時，當時川普也是親自迎接。